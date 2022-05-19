英超︱曼聯球迷反格拉沙行動升級　兩招抵制贊助商adidas逼宮

曼聯部分球迷不滿美國班主格拉沙家族已久，他們不時在主場奧脫福內外示威和抗議，近日他們計劃將行動升級，最新在網上發起杯葛球衣贊助商Adidas，威脅「格拉沙家族一日不賣盤，也不會再買adidas產品」。

他們還預備將更多贊助商拖落水，每周增加一個曼聯持份者，直到達成目的為止。



曼聯部分球迷對班主格拉沙家族非常不滿，持續要求他們下台。（Getty Images）

曼聯地下球迷組織The 1958 周三（18日）發起全球網上抵制格拉沙持份者行動，在Twitter發文稱：「每個星期我們會集中針對一個持份者，那個星期每隔數天推出兩個簡單任務，今個星期我們由adidas開始。」組織呼籲全球曼聯球迷一起行動：「盡自己一分力，拯救你的球會（Do your bit, save your club）。」

曼聯地下球迷組織The 1958發起全球網上抵制格拉沙持份者行動。（Twitter）

集結全球曼迷力量推翻格拉沙家族

該組織還仔細列明行動細節，以兩個簡單步驟，針對曼聯球衣贊助商adidas。第一步，是Google廣告——組織指出，Google 搜尋廣告是最昂貴的網上廣告，要求曼迷到Google搜尋器找出adidas，然後刻意鍵入寫明是廣告（Ad）的網頁，並盡量不斷重複這樣做。

「一次只會令他們用上1至2英鎊，不過假如大量球迷一起行動，很快便可以將他們的廣告預算耗盡。」組織希望借助全球曼迷力量，消耗贊助商資源。

不少曼迷響應呼籲，支持杯葛Adidas。（Twitter）

立即成為網上熱話

第二步，是針對贊助商的社交網絡平台Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn，不停留下負面評論、分享受格拉沙家族訊息及將品牌本身的負面報道或資訊「發揚光大」。

該組織聲言，這只是行動的第一步，數天後將會再出另外兩個新招數。他們在行動文章尾段附上一句：「有些事情是值得爭取的（some things are worth fighting for）。」暫時難以估計行動成效，不過#BoycottAdidas立即在Twitter掀起一番熱潮，獲不少曼迷轉載。

The 1958自稱是「一個曼聯地下球迷組織，銳意堅守曼聯的價值觀、文化和傳統，在這裏不是為了讚好或追隨者。」他們的Twitter帳戶在本年1月才成立，目前有2.1萬追隨者。