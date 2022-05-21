英超︱蘭歷克檢討執教曼聯生涯　嘆留下遺憾　一場比賽成轉捩點

曼聯看守領隊蘭歷克即將退位予坦赫格，回顧這半年執掌紅魔的時期，他為一件事感到十分遺憾。



蘭歷克去年11月底接替蘇斯克查成為曼聯看守領隊，但球隊整體表現未見有太大起色，足總盃不敵英冠米杜士堡出局，歐聯16強也被馬德里體育會淘汰，聯賽也提早宣布跟下季歐聯資格無緣。

蘭歷克迎來執掌曼聯的最後一戰。（Getty Images）

紅魔周日煞科戰對水晶宮，將是這位德國教頭帶領曼聯的最後一戰，其帥位將由前阿積士領隊坦赫格完接任。蘭歷克在今仗賽前記招回顧這大半季，指出一場賽事是轉捩點。

「我認為跟鬥屈福特時失掉4球（蘇斯克查執教的最後一戰）時比較，球隊在防守上的表現穩定了許多。」

「但經過（歐聯）對馬體會之後，我們再也找不回隊形及踢法。因為我們缺少了自信、心態及團隊精神。對我而言，沒有建立起團隊精神是我的最大遺憾，也是球隊最大的問題。」

蘭歷克認為曼聯歐聯鬥馬體會落敗是球隊今季轉捩點。（Getty Images）

他相信曼聯陣中擁有很不錯的人腳，惟不肯定這些球員下季是否留隊。「若我們加入有正確心態、有質素的球員，我樂觀認為我們可以重返前列。這不可能在一個轉會窗內就做到，但未來一定可以。」

曼聯今季表現不似預期。（Getty Images）

曼聯仍跟韋斯咸爭奪最後一席歐霸資格，賽前領先對方兩分，稍有差池便會跌落第七位，下季只能出戰歐協聯。

蘭歷克透露，勞基梳爾因太太即將分娩而避戰，查頓辛祖與菲爾鍾斯也缺陣，「我相信球員希望重返正軌。因為曼聯參加歐協聯的話，比起踢歐霸有很大分別。看見法蘭克福即使在德甲以下半版完賽，卻因贏得歐霸冠軍而晉身下季歐聯，這會是我們的動力。」

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