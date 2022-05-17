足球熱話｜阿積士拍片告別坦赫格　三大傳曼聯目標出鏡送上祝福

阿積士製作短片，送別轉教曼聯的主教練坦赫格。片段中，多名現役或前阿積士職球員出鏡，祝福坦赫格在曼聯執教順利。法蘭基迪莊、祖利安添巴及安東尼馬菲奧斯3個傳聞中的曼聯目標，都有在片中亮相，其中現效阿積士的巴西翼鋒安東尼疑似送秋波，直言如果坦赫格需要他，他一定支持！



阿積士相當有心，邀請了多名職球員拍片，祝福坦赫格。在這條長4分43秒的片段中，除了有現役阿積士球員，還有多個已離隊的球員出鏡，包括祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特及巴塞隆拿中場法蘭基迪莊。

阿積士翼鋒安東尼表示，如果坦赫格需要他，他一定支持。（網上片段截圖）

最受網民關注的是22歲阿積士巴西翼鋒安東尼的一句話，他在片中說：「你都知道，如果你需要我，我一定會支持你。」盛傳坦赫格有意將安東尼帶到曼聯，如今安東尼再這樣說，不禁令人猜想，他願意跟坦赫格過檔。安東尼還說：「我想祝你在新球會一切順利，還要多謝你一路以來教我的東西。我很感恩所有機會，還有每日所學到的。」

Erik, you've been important #ForTheFuture of a lot of players. And they want to say thank you. ♥️ pic.twitter.com/ehQS3QnzqC — AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2022

傳聞曼聯想羅致阿積士守將添巴及巴塞中場迪莊，這兩名坦赫格愛將也在片中出鏡。迪莊說：「你已經證明了自己是頂級教練，值得更上一層樓，我想祝你未來好運。」添巴則說：「這是重大的一步，去到一間大球會，那裏有大球星，要踢更矚目的比賽。我百分百希望你及曼聯，好好享受你的足球。」