意甲｜AC米蘭重奪冠軍　馬甸尼英明領導走上復興之路

AC米蘭周日在意甲煞科戰，靠基奧特梅開二度，作客大勝薩斯索羅3：0，38戰得86分，力壓84分的國際米蘭封王，自10/11球季後首奪聯賽錦標。

這11年來，AC米蘭經歷高低起跌，換過班主，試過財困，被指違反公平財政條例，名宿輪流執教「孭鑊」，變成中游球隊，長期缺席歐聯。不過，當名宿馬甸尼在2019年上任技術總監後，AC米蘭重返正軌，3年重奪意甲。只要相信正確的人，行走正確的道路，復興並不是那麼遙遠。



周日意甲煞科，米蘭雙雄鬥到最後一輪，榜首AC米蘭作客薩斯索羅，上半場就盡顯霸氣，攻入3球，基奧特梅開二度，基斯爾建功，遙遙領先。AC米蘭換邊後未再有入波，保持3：0勝局完場。雖然另一邊廂國際米蘭亦以3：0大勝森多利亞，但AC米蘭本身積分領先，以86分贏得21/22球季意甲冠軍。