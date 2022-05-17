意甲｜祖雲達斯送別功臣　基亞連尼願為新人讓路　戴巴拿變大喊包

對於已經鎖定聯賽前4名的祖雲達斯，周一主場對拉素的比賽變成一個告別派對。隊長基亞連尼及保羅戴巴拿季尾離隊，兩人最後一次代表祖記在主場比賽。

祖記別出心裁，安排基亞連尼17分鐘後退下火線，以紀念他為球隊效力17季。至於戴巴拿就相當眼淺，在球場上哭成淚人，很不捨得離開。



這場祖雲達斯主場對拉素的意甲，比賽到17分鐘，第四裁判高舉換人牌，祖記老臣子基亞連尼被調走，由馬菲斯迪歷特入替。全球迷站立鼓掌，有的舉起基亞連尼的3號球衣。基亞連尼走到戴巴拿面前，解開自己的隊長臂章，再戴到戴巴拿的臂上。

行到場邊的路上，他與不同的隊友擊掌，向球迷飛吻。花了超過一分鐘，基亞連尼才行到場邊，先後與迪歷特及教練艾歷尼擁抱。

⚪️⚫️A Juventus icon, Giorgio Chiellini was taken off in the 17th minute in his final home game for Juventus.👋#JuveLazio #Juventus #SerieApic.twitter.com/Ti3rYxq34t — Noxwin (@noxwin12) May 16, 2022

基亞連尼在2005年正式投效祖記，至今效力17個球季，所以祖記選擇今場在第17分鐘將他換走。他賽後嘆：「我今場踢了17分鐘，每一分鐘就代表效力祖記一年。」

37歲的基亞連尼說：「我第一場是對墨西拿，入替尼維特。這是我漫長旅程的開始。我現在帶住歡樂及平靜的心情離開，因為我已經作出了這個決定幾個月，而不是幾星期或幾日。」

基亞連尼與球迷道別。（Getty Images）

「我一直說，希望可以在高峰離開，我做了。這是祖記艱難的一年，但我都能夠通過比賽證明自己的水平，這也讓我有動力退到一旁，讓年輕球員上位。他們已經被保護夠了，是時候去承擔責任。我很清楚，我在祖記妨礙了他們展翅，所以現在是他們飛翔的時候了，我會為他們加油！」

基亞連尼賽後帶同女兒回到場上，出席告別儀式。（Getty Images）

基亞連尼本身打算在祖記踢到2023年，以便備戰今年底的世界盃，怎料意大利無緣決賽周，令他改變計劃。他說：「明顯地，（意大利出局）加速了這一切。我本身計劃參加世界盃，因為贏得歐國盃後，我覺得自己還有力成為國家隊一員。不過，事情並不如我們所想般發展。我現在要將祖記及國家隊交給一班充滿天賦的球員，他們已經準備好出發。」

基亞連尼相信未退役，他收到美職聯的邀請，坦言心動外闖。他說：「到外國踢波可以豐富你的人生，不只是球場上，還有文化上，所以我覺得自己需要這份經歷，去接觸祖記以外的不同文化。我會盡快跟家人商討，作出決定。」

28歲的戴巴拿同樣在今仗告別主場球迷，他在2015年加盟，效力7季。他比基亞連尼更激動，賽後哭成淚人，雙眼通紅，要由隊友安慰。戴巴拿今夏約滿祖記，將自由身離隊，未決定去向。

🥺 Look what it means to Paulo Dybala. 💔



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Paulo Dybala bids farewell. 🖤🤍 pic.twitter.com/QMJ7hde2sZ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 17, 2022

這場比賽，祖記與拉素踢成2：2。祖記今季最後一場比賽會作客費倫天拿，那場會是基亞連尼及戴巴拿的告別戰。