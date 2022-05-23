意甲｜伊巴謙莫域捧盃霸氣外露　感謝拉奧拿說服他重返AC米蘭

10年前，伊巴謙莫域的離隊象徵AC米蘭衰落的開始，但他兩年前決定重返球隊，以領袖的姿態，帶領一班年輕球員成長，如今重奪意甲冠軍。40歲的伊巴賽後感歎奇妙，並將冠軍獻給已故經理人拉奧拿。



冠軍的喜悅與球迷的歡呼中，伊巴抽着雪茄，以最有型的姿態慶祝，接受這一刻的榮光。透過那迷霧般的煙圈，不知伊巴會否有一刻彷彿看到堤亞高施華、羅賓奴、柏圖等的影子？十年人事，重奪錦標，伊巴離開再歸來，身邊的戰友已面目全非，換成一班年輕人。

當年伊巴與施華一起為AC米蘭贏冠軍，之後兩人轉投PSG。（Getty Images）

AC米蘭上次贏意甲錦標是10/11球季，當年球隊有伊巴、施華、羅賓奴、柏圖、尼斯達、施多夫及加度素等球星。2012年，AC米蘭一口氣將伊巴及施華兩大主將售予巴黎聖日耳門，球隊正式踏入黑暗時期，由爭標分子變爭4，接着淪為中游。在技術總監馬甸尼的領導下，AC米蘭花3年復興，其中伊巴在2020年1月重返球隊，為更衣室注入經驗及領導力。

AC米蘭重奪冠軍 馬甸尼英明領導走上復興之路

【伊巴抽着雪茄、拿住香檳登場】

周日奪冠後，伊巴感歎：「實在太奇妙了！我上次效力時贏過冠軍，之後我回到這裏，11年後再贏過。我回來的時候作出過承諾，如今兌現了。那時候在記者會，當我說我們要再贏意甲，很多人都嘲笑我。不過，我們奮鬥及犧牲，沒有東西是不可能的。」

11年後，伊巴再次為AC米蘭贏得聯賽冠軍。（Getty Image）

他說：「真是有很大分別！11年前那球隊贏過22頁冠軍，每季都是奪標熱門。現在的陣容就有很多年輕球員，我們給他們壓力，讓他們明白AC米蘭的意義。這是完全不同的經歷。」

他續說：「當我回來時，那是一支AC米蘭，但現在已經變成另一支球隊。我將所有東西都傳授給年輕球員，我在場上甚至場下，都竭盡所能幫助球隊。他們需要一個領導者引領，而我來了，我做到了，贏了冠軍。」

伊巴表示想好好享受奪冠的氣氛，容後才談未來。（Getty Images）

伊巴也想起不久前去世的經理人拉奧拿，他說：「我要將這個冠軍送給拉奧拿，他是其中一個想我回AC米蘭的人，他那時告訴我，我是世上唯一一個可以拯救AC米蘭的人，所以我要將獎盃獻給他。」被問到若果拉奧拿身在此處會說什麼，伊巴笑說：「他會叫我再踢多10年！」

在一支缺乏冠軍經驗的年輕球隊中，伊巴的角色十分重要，尤其AC米蘭今季跟國際米蘭鬥到最後，長期承受壓力，有一場半場分心的話，就會將冠軍拱手讓人。伊巴說：「正常情況下，我在更衣室經常說話，我叫大家保持專注。在這種形勢下，你很容易失去冷靜。」他認為這批球員被很多人看低，如今他們向質疑者證明自己。

今季攻入8個意甲的伊巴，與AC米蘭即將約滿，被問到未來時，這位瑞典中鋒避而不談，他說：「首先，我要好好享受現在的感覺。如果我狀態可以，這場不是我的最後一戰。如果我要接受（膝部）手術的話……再看看吧。」