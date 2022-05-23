英超｜孫興慜獲韓國總統尹錫悅道賀　韓星更換IG頭像致敬

熱刺的韓國射手孫興慜以23個入球，與利物浦的穆罕默德沙拿並列21/22球季英超神射手，成為首位贏得英超神射手的亞洲球員。韓國總統尹錫悅在Facebook祝賀孫興慜，指對方贏得英超金靴不只是個人成就，更是一件值得全亞洲球壇慶賀之事。



孫興慜在周日的煞科戰對諾域治梅開二度，累積23個入球，不但創個人球季新高，更與沙拿分享今季英超神射手。值得一提的是，孫興慜的23個入球沒有12碼，而沙拿就有5球來自12碼。孫興慜賽後說：「我難以相信，真的很激動，這是我小時候的夢想，能夠贏得這個獎真是不可思議！」

This guy 😍 Congrats @Sonny7 very well deserved. Different class this season. pic.twitter.com/l4YaS7vx2B — Harry Kane (@HKane) May 22, 2022

「我今場很想入波，球隊在半場時幫了我很多，全隊都想幫我，大家都見得到。」孫興慜在下半場尾段攻入兩球，幫熱刺作客大勝諾域治5：0，以71分得第4名，取得來屆歐聯資格。

英超射手榜，孫興慜與沙拿居首。（Twitter）

「這一季是非常好的一課，下季可以期待歐聯，我們是實至名歸的。干地給予我們不同的東西，在他上任前，沒有人相信我們入到歐聯。」

今早，韓國總統尹錫悅在Facebook撰文，祝賀孫興慜，他寫：「這是你整個球季全情投入，並為球隊孜孜不倦奮鬥的成果。」他續寫：「這個獎項不只是你的個人榮譽，還值得整個亞洲球壇慶祝。」

孫興慜贏得英超神射手。（Twitter）

尹錫悅表示，孫興慜的成就可以為飽受新冠肺炎肆虐的國民帶來希望；他會跟國民一起繼續在卡塔爾世界盃為孫興慜及韓國國家隊加油。

在Netflix劇集《殭屍校園》中飾演李青山的韓星尹燦榮，更將個人Instagram的頭像改為孫興慜的照片，並於限時動態分享自己觀看熱刺對諾域治的比賽，見證孫興慜梅開二度得神射手。

BTS防彈少年團成員J-Hope亦在限時動態分享孫興慜的入球及他獲頒金靴獎的時刻。