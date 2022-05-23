英超｜利物浦失冠變推動力 晏菲路末段突然狂歡原來是空歡喜
撰文：趙子晉
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利物浦與曼城在英超煞科日隔空爭標，縱然紅軍末段5分鐘內連下兩城，以3：1擊敗狼隊，可惜「藍月亮」最終反勝，紅軍結果屈居亞軍。
當後備入替的沙拿攻入領先一球時，晏菲路突然傳來一陣歡呼聲，連主帥高普也以為曼城被迫和，豈料是空歡喜一場。
英超煞科日，主場出擊的利物浦甫開賽即落後，其後由沙迪奧文尼上半場中段追平，後備入替的沙拿及羅拔臣末段各建一功，以3：1反勝狼隊，惟另一邊廂的曼城同樣反勝維拉，紅軍以92分屈居亞軍。
縱然利物浦主帥高普知道後上封王需要天時地利人和，但失冠亦難免失望，「我們知道利物浦奪冠需要不少巧合，我依然為球隊而感到自豪，但亦有一點失望。這是一個異常激烈的球季，球員們發揮超卓。」利物浦四冠夢碎，下周末依然有望再添一冠，在歐聯決賽鬥皇馬，高普直言英超失利，將成為他們的推動力，「我們會盡全力爭勝，失落聯賽使我們更想在歐聯封王。」
當沙拿建功後，利物浦取得領先，但不足以後上奪冠，晏菲路看台突然傳來一陣熱烈的歡呼聲，「利迷」們更加相擁慶祝，原來傳出阿士東維拉方面再追平曼城的「流料」，片刻後才發現是假消息。
場邊專心督師的高普，也有一刻信以為真，「當時曼城反超前3：2時，不知道誰人先發起，場內一陣歡呼，我以為維拉追成平手，原來是空歡喜一場，短暫的興奮過後全場也平靜了。」
Liverpool fans celebrating fake news🤣🤣🤣. Best thing I have seen all day 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/D1v3aPMyix— Toni Raleigh (@antonioralet) May 22, 2022
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