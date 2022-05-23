英超煞科戰︱曼城驚濤駭浪反勝封王　球迷衝入球場慶祝坐爛龍門框

英超煞科戰榜首曼城一度落後阿士東維拉0：2，幾乎到手的冠軍獎盃看似快要溜走，戰至75分鐘才突然大爆發，5分鐘內連入三球反勝，充滿戲劇性。

近年曼城早已贏盡本土錦標，可能這場煞科戰實在贏得太驚險，見慣風浪的主帥哥迪奧拿也真情流露，何況是一班球迷？賽後大批曼城球迷衝入球場，連龍門框也被他們坐爛了。



曼城反勝維拉一戰太激烈，賽後球迷不止衝入球場慶祝，還將龍門框坐爛了。（Getty Images）

69分鐘，曼城落後維拉0：2，看似快要失去英超冠軍。不料之後比賽出現戲劇性畫面：75分鐘根度簡追成1：2；77分鐘，洛迪的入球2：2扳平；80分鐘，根度簡近門梅開二度，曼城反超前3：2！

戰情峰迴路轉，球迷個個看得血脈沸騰，曼城終以3：2險勝，一班球迷興奮得衝入球場慶祝。有人爬上龍門框後，個個有樣學樣，龍門框不勝重力，門楣被坐至變形。

圖輯：曼城英超封王 球迷坐爛門框

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一班曼城球迷無視那可憐的龍門框，繼續在它上面和四周唱歌跳舞。現場工作人員為免樂極生悲，最後將被坐爛的龍門框移走。

當一班曼城隊友開心慶祝，烏克蘭球星辛真高默默將一面烏克蘭國旗包裹在英超獎盃上，理應開心的時刻，他的心仍未忘記正在打仗的祖國。當頒獎儀式快要展開時，他突然爆喊。

烏克蘭球星辛真高默默將一面烏克蘭國旗包裹在英超獎盃上。（Getty Images）

21歲的科頓，今季表現突出，獲選為英超年度最佳年輕球員。他年紀輕輕已為人父，帶着3歲兒子Ronnie與球迷分享喜悅，他與兒子剪同一個髮型，小小Ronnie十分可愛。

科頓與兒子Ronnie剪同一個髮型，十分可愛。（Getty Images）

這場煞科戰也是曼城隊長費蘭甸奴在球隊的最後一戰，就算半場被調走，無損奪冠好心情。他獲隊友高高拋起，笑着結束曼城光輝歲月。

費蘭甸奴獲隊友高高拋起，笑着結束曼城光輝歲月。（Getty Images）

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