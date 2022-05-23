英超煞科戰︱哥帥由排錯陣到神調動　根度簡危機中拯救曼城

英超煞科戰，榜首球隊曼城主場迎戰阿士東維拉，即使利物浦陣營盼望前隊長謝拉特帶領的維拉可成攔路虎，眾人其實早已預期曼城可順利完成贏波任務。

有點令人感到意外的是，曼城正選陣容中，有37歲的費蘭甸奴在陣。曾經八面玲瓏的神將，面對維拉年輕力壯的前鋒屈堅斯，一次次落入下風，當下半場落後至0：2，曼城看來進退失據，直播評述員質疑哥迪奧拿排錯陣。最後一個換人名額，他選擇根度簡，這個決定拯救了曼城。



曼城英超順利封王，過程其實相當驚險。（Getty Images）

費蘭甸奴的腳步完全跟不上年輕力壯的奧尼屈堅斯，上半場維拉只有3次射門，唯一一次中框便把握得到——左閘迪治尼左路傳中，右閘馬迪卡殊後上入楔頂入先開紀錄，曼城半場意外0：1落後維拉。

哥帥半場將這位老將換出，以辛真高入替。這個調動，穩住曼城後防，堵塞漏洞。56分鐘，他以史達寧入替馬列斯後，依然找不到入球。剩下最後一個換人名額，68分鐘，他把信任交托根度簡。

古天奴一度為維拉領前曼城至2：0。（Getty Images）

69分鐘，利物浦舊將古天奴的入球，讓維拉領先至2：0。不過精彩畫面留待最後15分鐘出現——75分鐘曼城兩個後備入替球員終為球隊開紀錄，史達寧右路傳中，根度簡門前頂入，曼城追成1：2。

根度簡為曼城追成1：2一球。（Getty Images）

曼城一開紀錄，彷如立即重生，2分鐘後，洛迪卡斯簡迪遠射得手，曼城追平2：2。80分鐘，迪布尼送上美妙助攻，門前觸覺敏銳的根度簡，近門再入一球，個人梅開二度，曼城反超前3：2，並最終順利維持勝果至完場。他今季在英超26次上陣，只有6個入球，最重要的兩球，正是在對維拉的煞科戰中取得，盡顯大心臟本色。

曼城以93分封王，利物浦就算贏波，終以92分得亞軍，繼2018/19球季，再次一分之差飲恨。 勝與敗之間，差之毫釐，哥帥排錯陣與神調動之間，也只是一線之差。曼城幾乎在最後關頭失去一切，根度簡在球隊危急關頭挺身而出，拯救了球隊，也拯救了哥迪奧拿。

根度簡梅開二度助球隊反勝維拉，成為曼城英超封王英雄。（Getty Images）

圖輯：曼城英超封王 球迷坐爛門框