英超｜哥迪奧拿領軍驚險封王流男兒淚　扭轉劣勢竟全靠皇馬

曼城5分鐘狂轟3球，以3：2反勝阿士東維拉，驚險衛冕，5年來第4度稱霸英超，見慣大場面的主帥哥迪奧拿亦不禁流下男兒淚，賽後更豪言「藍月亮」已經是英超的傳奇。



曼城在主場意想不到地落後阿士東維拉兩球，根度簡後備入替扭轉戰局，梅開二度，加上洛迪卡斯簡迪的入球，「藍月亮」驚濤駭浪下以3：2反勝維拉，以1分之差力壓利物浦封王。

曼城飽吃驚風散奪冠，猶如坐過山車一樣，完場哨子聲響起一刻，主帥哥迪奧拿終可放下心頭大石。哥帥隨即與教練團隊圍在一起相擁慶祝，興奮得狂錫其中一人，哥迪奧拿亦激動得流下男兒淚。

完場一刻，哥迪奧拿激動落淚。（Twitter截圖）

Pep Guardiola, I LOVE YOU.pic.twitter.com/f66JfLfoP7 — City Xtra (@City_Xtra) May 22, 2022

「藍月亮」煞科日再挫利物浦奪冠，近5年第4次高舉英超錦標，哥迪奧拿再度盛讚紅軍是偉大的對手，「我從來沒有遇過像利物浦般強勁的對手，令我們不斷進步，思考更多，才有望擊敗他們。」哥帥直言以曼城這個奪冠紀錄，足以成為英超傳奇，「當他在如此高強度的英超角逐，面對強勁的對手，能夠5年內贏得4次冠軍，多次以90分以上完成聯賽，這是絕不簡單，我們不用等10年﹑15年，我們如今已是傳奇。」

哥迪奧拿領曼城5年4奪英超，賽後直言球隊如今已是英超傳奇。（Getty Images）

哥迪奧拿4度領軍封王，首兩次作客高舉獎盃，上季因疫情而閉門作賽，今年終可與球迷在主場慶祝，哥帥坦言這個感覺才是最正。

哥迪奧拿「盃已袋」，心情當然好，賽後談及今場反勝時，都不忘自嘲一番，「當我們落後兩球時，我直接打給皇家馬德里，他們給予我一些十分好的建議。」曼城在今季歐聯4強被皇馬末段追平，埋下被逆轉的伏線。

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