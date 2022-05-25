英超｜孫興慜捧金靴英雄式回韓國　盼更多亞洲球員盡早旅歐

贏得英超金靴獎的韓國球星孫興慜昨日（24日）衣錦還鄉，返國放假，數以百計的記者及球迷到機場迎接。孫興慜還贏得亞洲金球獎，他在得獎訪問中表示亞洲球員到歐洲踢波並不容易，要接受新文化及環境，但他希望更多亞洲球員可以盡早及盡力外流歐洲。



孫興慜戴住眼鏡，配上白色上衣及牛仔褲，以「攝衫」的穿法，捧住英超金靴獎的獎座，步出機場禁區，接受記者及球迷的歡迎。29歲的孫興慜之後將金靴獎放回盒內，一邊向公眾揮手，一邊在保鑣的包圍下離開。

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孫興慜在英超煞科戰梅開二度，以23個入球與穆罕默德沙拿分享今季英超神射手，他成為首位得獎的亞洲球員。這位熱刺前鋒回國放暑假，而熱刺新球季的季前備戰亦會在韓國展開，將於7月在當地友賽西維爾及韓職明星隊。這會是熱刺第3次訪問韓國。

Son Heung-min is back in South Korea, showing his golden boot 🇰🇷⚡️pic.twitter.com/auaEWdIhda — The Spurs Web (@thespursweb) May 24, 2022

此外，孫興慜回國前獲頒亞洲金球獎，他表示這是一項巨大的榮譽。談及亞洲球員到歐洲踢波，他說：「我們要脫離自己的舒適圈，習慣截然不同的比賽風格和文化氛圍，這些都不是容易的事。不過，亞洲球員應該盡力及盡早嘗試。我希望更多的亞洲球員能夠來到歐洲踢波，亞洲球員是有才能的。」

孫興慜獲頒亞洲金球獎。（微博片段截圖）

對於年底的世界盃，他表示一定很難踢，但沒有東西是不可能的。他感嘆這是第3次出戰世界盃，前兩次的經歷不算太成功，但獲益良多，他希望這次作為隊長領軍，成績可以比上兩屆好。韓國在2014及2018年兩屆都在分組賽出局。

孫興慜日前在Instagram以韓文撰文，感謝家鄉的球迷，他寫：「就算在6萬名觀眾入面，我都能夠見到韓國國旗及你們的臉孔。雖然我不懂表達出來，但我真的由衷感謝你們。向那些遠道來到倫敦的，向那些捱夜看直播的，多謝你們。」孫興慜的長文獲不少球圈中心留言讚好，例如賴恩施斯隆、羅比堅尼以至熱刺官方帳號。

Younha在孫興慜IG的留言引起網民關注。（Instagram）

不過，最多人關注的是一個韓文留言，來自韓國女歌手Younha（高潤荷），她以非正式的韓文恭賀孫興慜，代表兩人關係不淺。Younha的留言引來韓國網民關注，他們想不到孫興慜及Younha如此老友，亦有人想知兩人是怎樣認識。

韓國歌星Younha跟孫興慜是老朋友。（Instagram）

其實，34歲的Younha跟孫興慜是老朋友，相識多年。在2011年，孫興慜還在踢漢堡的時候，已經上過Younha的電台節目，又去過她的演唱會。Younha曾在電台節目透露，她跟孫興慜是「飯腳」，經常一起吃飯。除了孫興慜外，Younha跟具滋哲、洪正好及金英權等韓國球星都是老朋友。