英超︱熱刺3：1勝李斯特城 孫興慜梅開二度 續向阿仙奴施壓
撰文：吳慕兒
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力爭前四的熱刺，近仗接連失分下，英超主場面對李斯特城全力搶分。陣中雙星孫興慜和哈利卡尼包辦球隊3個入球，領軍3：1擊敗李斯特城，全取3分暫時超越阿仙奴升上第四位。
熱刺近仗表現回落，連續兩仗先被白禮頓擊敗，繼而在賓福特賽和，今輪賽前落後第四位的阿仙奴兩分，形勢陷入被動，令主場對李斯特城一仗不容再失。
相反，李斯特城周四才在歐協聯四強首回合1：1賽和羅馬，中前場收起主力華迪、盧卡文、泰利文斯、德士貝利賀爾和占士麥迪臣，只有艾拜頓一人繼續正選上陣。他們在聯賽無甚可爭，又不用護級，自然集中精力在下周四的歐協聯次回合生死戰。
上半場22分鐘，熱刺雙星一次連線，孫興慜傳中，哈利卡尼的頭槌入球，先開紀錄。戰至60分鐘孫興慜的入球為熱刺優勢拉開至兩球，這位韓國前鋒79分鐘禁區外一記精彩射門，將比數改寫成3：0。補時階段，伊恩拿祖為李斯特城開齋，無阻熱刺3：1獲勝。
全取3分後，熱刺34戰累積61分，升上第四位。阿仙奴同早較後時間作客韋斯咸，賽前33戰得60分列第五位。球季踏入尾聲，英超第四的歐聯最後一席不出這兩支北倫敦死敵之中，未到最後也難料誰可得到歐聯入場券。
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