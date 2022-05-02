英超｜熱刺孫興慜轟世界波奠勝　神級表現竟惹干地一個問題

英超「爭四」稍為被動的熱刺，孫興慜大發神威，交出兩個入球及一個助攻，領熱刺主場以3：1輕取李斯特城。

孫興慜再度交出神級表現，這名韓國球星更以一球世界波奠勝，竟然引起主帥干地的好奇心，賽後要問他一個問題。



熱刺早前失分，爭四形勢變得被動，今仗主場面對專心歐協聯的李斯特城，前線續由合作無間的哈利卡尼及孫興慜聯手，二人上半場中段合力炮製入球，卡尼接應「孫仔」的角球，無人看管下頭槌建功。

哈利卡尼接應孫興慜角球頭槌建功。（Getty Images）

熱刺下半場換入古路施夫斯基後，攻勢更加凌厲，孫興慜換個角色，接應這名瑞典翼鋒傳送，禁區內乖巧地順勢轉身左腳起腳，60分鐘擴大領先紀錄。孫興慜禁區外推入大位左腳熨射，皮球直飛死角入網，卡斯柏舒米高鞭長莫及，結果這名韓國球星兩射一傳，領熱刺以3：1輕取李斯特城，力保爭四希望。

熱刺3：1勝李斯特城 孫興慜梅開二度 續向阿仙奴施壓

孫興慜交出兩射一傳，領熱刺擊敗李斯特城，力保爭四希望。（Getty Images）

孫興慜再度閃耀，今季已累積19個聯賽入球，同時刷新韓國球員在歐洲聯賽單季的入球紀錄。這名韓國翼鋒表示即使轟入世界波，也不及球隊全取3分重要。

Apparently Heung-Min Son is right-footed? pic.twitter.com/NQXgVcKoSA — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 1, 2022

孫興慜在大局已定時退下火線，隨即與主帥干地來一個擁抱。即使他交出神級表現，干地對他有問題，「孫興慜又交出精彩入球，我想問他究竟是左腳還是右腳球員？我在早前換走他前與他說一聲，他卻把握時間立即交出金球。不過，對球隊而言，若果不能成功爭取歐聯資格，這個金球也是徒然。」

干地末段換出孫興慜，神情輕鬆。（美聯社）

更多英超相關報道：