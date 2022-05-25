足球轉會｜坦赫格子弟兵離開阿積士　馬沙拉奧為重要錦標投拜仁

阿積士右閘馬沙拉奧以自由身加盟德甲班霸拜仁慕尼黑，簽約4年。



拜仁昨日（24日）在宣布簽入24歲的馬沙拉奧。這名摩洛哥後衛說：「由一開始跟拜仁談判，感覺良好，很興奮可以加入歐洲其中一間最大的球會。拜仁剛剛連續10季贏得德甲冠軍，並會是下屆歐聯冠軍的有力競爭者。我選擇這間球會，因為我能夠在這裏贏得重要錦標。」

馬沙拉奧出身自阿積士青年軍，在2018年獲時任主帥坦赫格提拔，於17/18球季為一隊披甲，至今贏得3季荷甲冠軍。他與阿積士的合約今夏屆滿，他沒有續約，以自由身離隊，轉投拜仁。

拜仁行政總裁簡尼說：「在我們有目標的增強計劃中，馬沙拉奧是重要一員。我們下季目標遠大，他的加入可以增加我們的機會。我們希望跟他一起挑戰歐聯錦標，並於未來一起慶祝更多的成功。」