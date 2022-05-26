足球熱話｜熱刺中堅為助孫興慜奪金靴出奇招　對手門將滿頭問號

熱刺前鋒孫興慜在英超煞科日，末段才對諾域治攻入兩球，「驚險」地後上追平同日入一球的利物浦翼鋒穆罕默德沙拿，一同以23球平分金靴榮譽。

有球迷發現，孫興慜多次射門都被諾域治門將告魯爾救出時，竟是他的隊友「出口術」相助。



熱刺5：0擊敗諾域治一戰，在熱刺領先至兩球、基本上鎖定歐聯席位之時，全軍都開始朝另一目標進發：造就孫興慜成為神射手。不過這位韓國前鋒即使獲隊友不斷「餵波」，多次射門都發揮不出平日的殺手本色，一是不中目標，一是被諾域治的門將告魯爾神勇地救出，令孫興慜和隊友都相當懊惱。

然而原來一眾熱刺球員幫助孫興慜的方式，除了向他傳球、幫他拉開對手之外，還有其他招數。

迪亞（左）向告魯爾（右）提出無聊問題，希望令他分心。（Youtube截圖）

熱刺官方Youtube頻道發布了煞科戰花絮，當中拍到在告魯爾連續3次「神救」壞掉孫興慜好事、而孫興慜終於射入一球後不久，艾歷迪亞趁一次進攻罰球時走向告魯爾，打趣道：「沙拿到底給了你什麼好處？沙拿到底給了你什麼？」告魯爾則是一臉疑惑地應道：「沙拿？」

最終孫興慜沒有辜負隊友，順利射入兩球成為神射手。（Getty Images）

當然，迪亞不是真的要質疑告魯爾，大概只是想令他分心，助孫興慜更容易取得入球。巧合的是，孫興慜的第二個入球正是來自這個罰球攻勢，不過以該入球的質素，亦難以將責任歸咎於告魯爾。

迪亞與孫興慜份屬好友，早前英格蘭職業足球協會（PFA）公布今季「球迷心目中最佳球員」的候選名單，而名單上沒有孫興慜時，他曾在Twitter發文為對方抱不平。

迪亞為孫興慜未獲提名抱不平：