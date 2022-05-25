英超︱熱刺為留干地罕有大開水喉　豪擲1.5億鎊看準5大目標

熱刺在干地季中接手後脫胎換骨，最重要是成功在英超力壓北倫敦宿敵阿仙奴得第四，搶得來季歐聯資格。球季一完，這位意大利教頭並未因而承諾留效，顯然是要迫使球會管理層「課金」買人。

球隊經歷近季易帥風波，眼見干地果然有料，當下不敢怠慢，罕有地公布為球會注入1.5億英鎊資金，相信是預留給干地買入心儀目標。



干地季中引入兩個祖雲達斯球員古路施夫斯基（圖）和賓坦古亞，均十分合用。（Getty Images）

想留住干地，熱刺必須顯示渴望贏得主要獎盃的決心，球會主席利維（Daniel Levy）向來在理財方面極為審慎，竟罕有地公注資1.5億英鎊，盡顯挽留干地誠意。

有了這大筆資金，干地有足夠金錢進一步改善球隊體質，嘗試收窄與曼城和利物浦之間差距，終結歷時14年的錦標荒。

熱刺主席利維向來在理財方面極為審慎，竟罕有地公注資1.5億英鎊。（Getty Images）

熱刺為何心甘情願課金？

摩連奴上季尾被辭退，今季由前狼隊領隊紐奴接手，英超領軍僅10場便被辭退，當中吃下5場敗仗，包括被炒前0：3大敗予曼聯。那時候，熱刺在聯賽榜排第九位，去不成曼城的前鋒哈利卡尼狀態低迷。

干地去年11月接手後，領軍戰績穩步上揚，關鍵是冬季轉會窗從祖雲達斯引入賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）和古路施夫斯基（Dejan Kulusevski），這兩個球員在熱刺陣容一拍即合，是搶得前四一席的核心人物，更見干地的相人眼光。

干地帶領的熱刺，重現熱情與希望。（Getty Images）

五大收購目標

熱刺在「後普捷天奴」時期迷失多時，去年夏天甚至經歷沒有頂級名帥願接手的尷尬，干地來到後，球隊逐漸尋回對足球的熱情與希望，更令他們知道必須盡力留住這位有心有力的主帥。

1.5億英鎊資金，首先是要找數——古路施夫斯基僅為借用，熱刺已向祖雲達斯付出800萬英鎊借用費，並可選擇付出2400萬英鎊買斷。另一來自祖記球員賓坦古亞，在冬窗已正式買入。另一筆數是守將羅美路（Cristian Romero），他是今季初從阿特蘭大借入，季初經歷傷患，復出後他的級數成為搶四成功一大關鍵。熱刺須付出4000萬英鎊買斷這位阿根廷中堅。

菲臘哥斯迪為法蘭克福贏得歐霸冠軍。（Getty Images）

睇中法蘭克福翼衛

找完這兩筆數，餘下不足1億英鎊，干地最想要的是一名出擊右翼衛，為法蘭克福贏得今屆歐霸冠軍的菲臘哥斯迪（Filip Kostić），盛傳是他的首選。這位塞爾維亞球員今年29歲，今季取得7入球15助攻，當中包括歐霸決賽助法蘭克福扳平的重要助攻，與格拉斯哥流浪互射十二碼階段，他也是入球功臣之一。

哥斯迪跟球會合約只餘下最後一年，如此神將標價僅為1500萬歐元（約1270萬英鎊），不過熱刺要面對祖雲達斯的競爭。

熱刺還有其他目標人物，包括阿仙奴也有興趣的曼城前鋒加比爾捷西斯，以及將基斯甸艾歷臣帶回球隊。

假如買不成哥斯迪，般尼的哥尼特（Maxwell Cornet）會是干地的另一選擇。這位25歲球員去年才加盟般尼並簽約5年，但條款中列明如球隊降班，其他球隊可以1500萬英鎊將他買走。干地被指也看中諾定咸森林年輕右閘史賓斯（Djed Spence）。