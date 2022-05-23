英超｜干地用半年令熱刺起死回生　卻未肯長期留效：再看看吧

熱刺在煞科日5球大炒諾域治，奪得歐聯資格，去年11月走馬上任的主帥干地直言感覺好比贏得錦標。這個意大利名帥入主後，熱刺的表現有什麼變化？從幾項關鍵數據可以一窺。



熱刺今季經過首10輪英超賽事後，炒掉從狼隊而來的紐奴，盛傳曾與漢斯菲歷克、坦赫格、保羅方錫卡、加度素等名帥商談，甚至邀請普捷天奴回歸，但最終亦決定由干地接手，也成為扭轉球季的決定。

干地上任後熱刺最大的改變，是後防變得沒那麼脆弱。（Getty Images）

在干地接手之時，熱刺在10場聯賽中獲5勝5負，當中有3次以3球或以上之差落敗，包括以0：3大敗予曼聯，入球數（9球）也是全聯賽第二低，當時只得諾域治的2球比他們少，完全違背了班主利維對進攻足球的渴求；就連場均跑動距離也是包尾，當時的熱刺就是攻不銳、守不穩、連跑動也做不到，聯賽排名第9，距離前4名有5分距離，雖然並非大差距，不過以熱刺當時的演出，歐聯資格是異想天開。

在干地麾下，下半季的熱刺判若兩隊。（Getty Images）

干地上任之後到季尾一共執教了28場聯賽，獲得17勝5和7負，只計算這段期間，熱刺的走勢甚至在聯賽排第3位，較其他歐聯席位對手都要好——熱刺在這段時間28輪獲56分，阿仙奴獲52分，車路士更是得49分。當然要比較熱刺今季在干地上任前後的表現，便要看場均數據：他將熱刺由場均只獲0.9個入球提升到場均入2.1球、由場均失1.6球減少至0.9球，場均得分也由1.5分增至2分，可說是全方位的提升。

熱刺球迷當然想干地留效，但這位名帥又有什麼想法？（Getty Images）

熱刺大勝諾域治鎖定歐聯資格後，干地坦言上任後的一切都不容易：「今天是完美的一天，我們獲得了歐聯資格，對我來說這已是一個錦標。英超十分難踢，有很多強隊，能夠獲得歐聯資格意味着我們做得很完美。」

自從普捷天奴離隊後，熱刺一直未能覓得合適的主帥人選，干地用行動證明他是「對的人」，但對於會否長期效忠，他仍不置可否：「我的合約到明年夏天才結束，我簽了一年又七個月的合約，我很享受在熱刺的時間，因為這是一大挑戰。未來情況就再看看吧，球季結束後我就會跟球會談談，找出對彼此而言的最佳方案。」