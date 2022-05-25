武磊談孫興慜　一個條件令兩人難相比：中國球員技術沒問題

韓國前鋒孫興慜今季為熱刺於英超射入23球，跟利物浦射手穆罕默德沙拿平分金靴獎，回國後得到英雄式歡迎。

在球會同屬7號仔，來自中國的前鋒武磊，今季在西甲愛斯賓奴仍未站穩正選，他坦承兩人「沒有可比性」。



武磊最近透過直播跟球迷互動，被問及對剛贏得英超金靴的孫興慜有何看法。

他表示：「大家怎麼看，我也怎麼看。我見很多球迷喜歡拿我跟他比，我覺得沒什麼可比性，完全不一樣。人家16歲就在歐洲踢球，真的是為亞洲爭光，亞洲球員在歐洲踢球真的不容易。」

孫興慜以23球問鼎今屆英超金靴獎。（AP）

武磊在愛斯賓奴踏入第四季，但出場時間依然有限，表現也不穩定。他認為中國球員的技術及能力沒有問題，只是未能在高節奏、高壓力的情況下發揮出來。「比如我們從電視上看會說，怎麼這麼近的球你都能傳失？但那是在有壓力的情況下，沒壓力的話，那種球可能傳100次也不會失。」

外界有聲音，建議武磊可考慮離隊，轉投有較多上陣機會的球隊，甚至回流中超。不過，武磊認為，轉會也要看能力，「不是說你有中國市場、拉個贊助就可以，沒那麼容易的。」

武磊暫未考慮離開愛斯賓奴。（Getty Images）

「別太自信也別看不起自己」

他表示不會因為缺少出場時間，就輕言放棄，「球隊有人踢得比我還少，那怎麼辦？難道大家都走，一個隊就剩11個人了？所以還是心態好一點，別太自信也別看不起自己，有這麼好的環境就要好好珍惜。」

他謙虛指，明白自己根本沒有選擇權，「換一個地方也得需要再適應新環境，那可能到時候又踢不上，不能一直踢不上就走。如果我現在20歲出頭，可能每個聯賽都去看一下，但現在我要根據自身情況去判斷。」

武磊珍惜外流西甲的每一刻。（Getty Images）

武磊強調，自己十分珍惜在西甲踢波的時間，「無論是鬥皇馬、巴塞、或是排名靠後的球隊，都要珍惜。但皇馬和巴塞的主場，現場看跟在電視上看很不一樣，尤其是皇馬，很震撼。」

他表示，因在西甲有跟皇馬交過手，更熟悉這支球隊，所以今屆歐聯決賽，會為銀河艦隊打氣，「雖然利物浦我也很喜歡，但我支持皇馬。」