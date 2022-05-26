歐聯︱利物浦闖決賽兩無名英雄　熱血救危難紅軍常在高普與擁躉心

利物浦今季已奪足總盃和聯賽盃雙冠，周六深夜歐聯決賽，他們與皇家馬德里爭逐本季第三隻獎盃，也是最重要的一隻。

歐洲賽巔峰之旅殊不容易，高普並未忘記今季之所以能夠晉身歐聯，背後有兩位已失去正選位置的無名英雄。



歐聯四強擊敗維拉利爾出線後，高普第一時間向兩個球員傳短訊。（Getty Images）

「希望無人忘記我們如何來到這裏」

歐聯四強次回合，利物浦作客3：2擊敗維拉利爾，總比數5：2晉級，5年內第三度殺入決賽。在這個興奮時刻，他在現場與球迷慶祝過後，先向妻子烏娜（Ulla）傳短訊，然後便是菲臘斯（Nat Phillips）和威廉斯（Rhys Williams）。

「我傳訊息給威廉斯和菲臘斯，因為假如沒有他們，我們便不能到達那裏。」高普說，「我記得上季最後一場比賽，他們離開球場時頭部包紮繃帶、面部滿佈傷痕一幕，那真是整段時期的象徵。我們憑一隻眼、一條腿獲得歐聯席位真是神奇，那是一個非常艱辛的球季。」

高普所說的，就是上季英超煞科戰菲臘斯和威廉斯滿面傷口這一幕。（Getty Images）

「希望無人會忘記，我們如何艱苦戰鬥才能到達這裏。精神上，我們全部都感受得到。公眾直接告訴我們表現在水準以下，以及種種類似批評。」他憶述，「當你嘗試理解，會去想，『等一下，我們在全球最強聯賽，大部分時間未能以完整防線人腳應戰。』我們沒有中堅，要用中場球員頂上，然後再用其他球員踢中場，事實上無論如何也行不通。」

「去到最後，我們用上威廉斯和菲臘斯兩個神奇球員。我們不能在更早時間派他們落場，因為他們需要時間適應……我真的很高興他們做到了。」利物浦上季初先後失去祖高美斯、雲迪積克和祖爾麥迪比，三人齊齊提早收咧之下，中場法賓奴和軒達臣多次串演中堅，效果不算理想，高普於是開始提拔陣中年輕球員擔大旗。

去年3月7日0：1不敵富咸後，利物浦主場6連敗並跌至聯賽第八位，距離前四位置多達10分之多，歐聯席位看似無望。

去年3月7日，利物浦0：1負富咸，聯賽主場6連敗，歐聯席位看似無望。（Getty Images）

由第六級別聯賽到英超正選 今季打回原形

菲臘斯上季為利物浦上陣20次，包括17場英超聯賽和3場歐聯賽事。威廉斯為一隊出場19次，包括9場英超，6場歐聯，2場足總盃和2場聯賽盃比賽。二人均是紅軍搶得英超季軍、力保歐聯資格的重要功臣，尤其是最後5輪英超兩人並肩上陣，助球隊5戰全勝，當中更有3場保持不失球。

這段旅程當中不無驚險，作客西布朗一仗，要靠門將艾利臣補時5分鐘頂入致勝球才全取3分。最後利物浦不止獲得歐聯資格，更後上殺入前三，後防傷兵滿營下，超額完成目標。

21歲的威廉斯，對上一季才外借到英格蘭第六級別的京達米士特（Kidderminster）作賽，當利物浦需要他的時候，與菲臘斯一起挺身而出。今季各員主力已復出，陣中再沒有他們的位置，菲臘斯外借英冠般尼茅夫，威廉斯外借另一英冠球隊史雲斯。菲臘斯幫助般茅升班來季重返英超，威廉斯在威爾斯的狀況不似預期，季中已被收回，歸隊後未獲上陣，今季在一隊出場掛零。他仍在一隊跟操，卻只為預備組賽事上陣。

威廉斯（左二）今季下半季回到預備組作賽。（Getty Images）

威廉斯：引以自豪的回憶

即使如此，威廉斯並無怨言，早前接受尼爾鍾斯（Neil Jones）訪問說起他和菲臘斯滿面傷痕一幕時，笑言那是：「戰爭傷痕」（War wounds），「我記得那張相，當時我們走過Kop看台，我跟菲臘斯說，『你有無想過我們會有這一天？』」

「他從未想過，一開始便知道排在我們前面的是誰，因此我也沒有想過。」威廉斯訴說，「為世上其中一間最偉大球會上陣，是每個男孩的夢想。而我可以經常回望那一段回憶，自豪地說：當我被派落場時，做到我必須要做的工作。」

威廉斯感激高普信任他和菲臘斯。（Getty Images）

「我必須多謝老闆（高普），因為他可以派其他人落場，但他在最後5場比賽信任我，然後我們做到沒有人預期我們能做到的事情。」不止高普，利物浦球迷同樣沒有忘記他和菲臘斯，當紅軍在歐聯四強力壓維拉利爾出線，眾人高唱二人名字，不少人呼籲球會別忘記向他們留下兩面獎牌，有球迷甚至已預備好寫上他們名字的旗幟，留待決賽時揮舞。

歐聯決賽利物浦再次決戰皇家馬德里，球場上不會看到威廉斯和菲臘斯的身影，無論最終結果如何，利物浦今季能夠闖進三項盃賽決賽，這兩位無名英雄還是功不可沒。