歐聯決賽︱利物浦盃賽醒神靠秘密武器　戴特別頭套練死球增準繩度

利物浦周六晚深夜將於巴黎跟皇家馬德里爭奪今屆歐聯冠軍，紅軍賽前積極備戰，卻被媒體拍攝到不時主理死球的左右二閘——森美卡斯與阿歷山大阿諾特，練習時戴上特製頭套，疑似是「秘密武器」。



這件「秘密武器」其實是源自利物浦去年8月起，跟德國神經科學家Dr Niklas Hausler與科技公司neuro11的合作計劃。該裝置據稱可分析球員腦部及斬波數據，訓練球員腦部，幫助他們達到最佳精神狀態。

阿歷山大阿諾特於操練時戴上特別裝置練習死球。（Twitter）

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足球比賽近年更講求球員的心理質素，尤其是在大賽的關鍵時刻，必須戰勝壓力，有指裝置可助球員減低失準的機會，增加死球準繩度，包括在12碼階段時，仍能保持冷靜。

高普曾經表示：「neuro11團隊發明了這個極創新及以事實作根據（fact-based）的心理質素訓練方法，可以無縫地跟我們原有的訓練計劃接軌，讓球隊可具體地訓練球員心態跟射門準繩度。」

利物浦在剛過去的足總盃決賽憑互射12碼擊敗車路士奪標，阿諾特跟森美卡斯都主射得手，後者更是在突然死亡階段的第二輪射入，助紅軍莫勝。（Getty Images）

英國傳媒報道，利物浦在今季聯賽盃及足總盃決賽，都能憑互射12碼擊敗對手，這件「秘密武器」亦有功勞。

而紅軍在它幫助下，今季共15次利用死球攻勢入波，跟曼城並列英超之冠；且看紅軍屆時在決賽，又能否透過死球攻破皇馬大門，又或再次經12碼階段淘汰對方捧盃。