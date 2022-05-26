歐聯決賽︱利物浦盃賽醒神靠秘密武器　戴特別頭套練死球增準繩度

撰文：袁志浩
出版：更新：

利物浦周六晚深夜將於巴黎跟皇家馬德里爭奪今屆歐聯冠軍，紅軍賽前積極備戰，卻被媒體拍攝到不時主理死球的左右二閘——森美卡斯與阿歷山大阿諾特，練習時戴上特製頭套，疑似是「秘密武器」。

這件「秘密武器」其實是源自利物浦去年8月起，跟德國神經科學家Dr Niklas Hausler與科技公司neuro11的合作計劃。該裝置據稱可分析球員腦部及斬波數據，訓練球員腦部，幫助他們達到最佳精神狀態。

阿歷山大阿諾特於操練時戴上特別裝置練習死球。（Twitter）
+1

足球比賽近年更講求球員的心理質素，尤其是在大賽的關鍵時刻，必須戰勝壓力，有指裝置可助球員減低失準的機會，增加死球準繩度，包括在12碼階段時，仍能保持冷靜。

高普曾經表示：「neuro11團隊發明了這個極創新及以事實作根據（fact-based）的心理質素訓練方法，可以無縫地跟我們原有的訓練計劃接軌，讓球隊可具體地訓練球員心態跟射門準繩度。」

歐聯︱利物浦闖決賽兩無名英雄　熱血救危難紅軍常在高普與擁躉心
利物浦在剛過去的足總盃決賽憑互射12碼擊敗車路士奪標，阿諾特跟森美卡斯都主射得手，後者更是在突然死亡階段的第二輪射入，助紅軍莫勝。（Getty Images）

英國傳媒報道，利物浦在今季聯賽盃及足總盃決賽，都能憑互射12碼擊敗對手，這件「秘密武器」亦有功勞。

英足總盃｜專家分析高普準備12碼勝杜慈　列陣企近後備席都關事？英足總盃｜利物浦大後備竟成奪冠主角　森美卡斯選中幸運號碼

而紅軍在它幫助下，今季共15次利用死球攻勢入波，跟曼城並列英超之冠；且看紅軍屆時在決賽，又能否透過死球攻破皇馬大門，又或再次經12碼階段淘汰對方捧盃。

足球熱話︱細數一生一球會忠臣　羅馬托迪創紀錄　有人做埋領隊英超｜高普再次榮獲LMA最佳領隊　費格遜自認「痛苦」地頒獎英超︱利物浦踢足今季每一場軒達臣成出場王　非洲孖寶才是真鐵人英超轉會︱利物浦簽完富咸新星　再跟皇馬爭防中神將歐聯鬥到場外英超｜利物浦風水型前鋒獲盛大送別　兩大關鍵演出奠定傳奇地位英超｜利物浦失冠變推動力　晏菲路末段突然狂歡原來是空歡喜英超煞科日︱曼城5分鐘內連入三球反勝維拉　利物浦再次1分飲恨英超｜孫興慜與沙拿並列神射手　成亞洲第一人　利物浦橫掃個人獎英超︱利物浦3年前1分之痛勢重演　高普從容以對：壓力在曼城身上足球熱話｜曼聯名宿賽主場敗予利物浦　前隊長嬲爆怒轟舊隊友
歐聯
利物浦（Liverpool）
皇馬（Real Madrid）
足球
高普（Jürgen Klopp）
足球熱話
你可能感興趣