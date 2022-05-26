歐聯決賽．數據篇︱皇馬往績近乎無敵　對上一隊破宿命正是利物浦

歐聯決賽皇家馬德里大戰利物浦，重演2017/18球季戲碼。皇馬是歐聯史上最成功球隊，曾13度封王，6奪冠軍的利物浦，則是英格蘭球隊之冠。

4年前皇馬以3：1擊敗利物浦封王，他們在歐冠盃改制為歐聯後，7次入決賽未嘗敗績。被視為熱門的利物浦，能否突破宿命？



2017/18球季，皇馬在決賽擊敗利物浦，第13次捧歐聯。（Getty Images）

皇馬歐聯決賽數據：

1955-56 皇馬 4-3 蘭斯



1956-57 皇馬 2-0 費蘭天拿



1957-58 皇馬 3-2 AC米蘭



1958-59 皇馬 2-0 蘭斯



1959-60 皇馬 7-3 法蘭克福



1961-62 賓菲加 5-3 皇馬



1963-64 國際米蘭 3-1 皇馬



1965-66 皇馬 2-1 柏迪遜



1980-81 利物浦 1-0 皇馬



1997-98 皇馬 1-0 祖雲達斯



1999-2000 皇馬 3-0 祖雲達斯



2001-02 皇馬 2-1 利華古遜



2013-14 皇馬 4-1 馬體會



2015-16 皇馬 1-1 馬體會（互射十二碼皇馬5-3勝出）



2016-17 皇馬 4-1 祖雲達斯



2017-18 皇馬 3-1 利物浦



今次是皇馬第17次晉身歐聯決賽，創下新紀錄，對上16次他們13次贏得冠軍，包括比賽創立的頭5屆。自從歐冠盃在1992/93年度改制為歐聯後，他們7次入決賽未嘗敗績，當中包括4年前2017/18球季在基輔3：1擊敗利物浦。

C朗拿度2018年離隊後，皇馬連續3年未能再次置身歐聯決賽，直到今季全靠賓施馬三度在球隊瀕臨出局邊緣下拯救球隊，才能重返這個熟悉的位置。

賓施馬接連在皇馬對PSG、車路士和曼城三仗危難中帶領球隊過關。（Getty Images）

值得留意的是，皇馬雖然在歐聯改制後未輸過，但在歐冠盃年代，曾三度落敗，包括對賓菲加、國際米蘭和利物浦。他們對上一次在歐聯／歐冠盃決賽敗陣，正是1980/81年被利物浦擊敗。年代久遠，數據其實沒有多少參考價值，不過紅軍確是能夠在歐戰決賽擊敗皇馬的僅有三支球隊之一。

利物浦六度稱霸歐聯／歐冠盃。（Getty Images）

利物浦歐聯決賽數據：

1976-77 利物浦 3-1 慕遜加柏



1977-78 利物浦 1-0 布魯日



1980-81 利物浦 1-0 皇馬



1983-84 利物浦 1-1 羅馬（加時利物浦4-2勝出）



1984-85 祖雲達斯 1-0 利物浦



2004-05 利物浦 3-3 AC米蘭（互射十二碼利物浦3-2勝出）



2006-07 AC米蘭 2-1 利物浦



2017-18 皇馬 3-1 利物浦



2018-19 利物浦 2-0 熱刺



今次是利物浦第10次晉身歐聯或歐冠盃決賽，僅次皇馬、AC米蘭及拜仁慕尼黑三隊。對上9次入決賽他們曾6度封王，在高普領軍下，利物浦5年內3闖決賽，對上一次是2018/19球季，他們擊敗另一英超球隊熱刺。

對上一次歐聯決賽相遇，梅開二度的加里夫巴利成皇馬贏波功臣。（Getty Images）

皇馬對利物浦歐聯數據：

皇馬與利物浦曾10次在歐聯／歐冠盃相遇，皇馬4次勝出，利物浦3次勝出，雙方曾打和1次。皇馬在利物浦身上共攻入10球，紅軍在皇馬身上攻入8球。

兩軍首次相遇便是1980-81年度決賽，阿倫堅尼地攻入全場唯一入球，領紅軍擊敗皇馬封王。之後要到改制成歐聯的2008-09球季才在16強再相遇，利物浦首回合贏1：0、次回合贏4：0。至2014/15球季分組賽，皇馬先後以3：0和1：0勝出雙殺紅軍。

2017/18球季，他們終於在決賽重遇，皇馬以3：1勝出。利物浦門將卡利奧斯兩次嚴重犯錯，令紅軍決心買入艾利臣提升實力。2020/21球季8強，皇馬首回合贏3：1，次回合雙方0：0打和，皇馬力壓紅軍出線。