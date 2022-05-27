歐聯決賽︱4年人事幾番新　利物浦黑馬變熱門　賓施馬單天保皇馬

今屆歐聯決賽重演2017/18年戲碼，4年人事幾番新，當年處下風的利物浦，如今已變成大熱門；曾經由C朗拿度領軍的皇家馬德里，將帥變動相當大，今屆賽事法國前鋒賓施馬一人擔起半邊天，三度在出局邊緣拯救球隊。



歐聯決賽皇馬重遇利物浦，4年間兩隊有什麼改變？（Getty Images）

歐聯決賽 利物浦 對 皇家馬德里

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2018歐聯決賽皇馬陣容（4-3-3）



主帥：施丹

門將：拿華斯

後衛：馬些路、華拉尼、沙治奧拉莫斯、卡華積

中場：卻奧斯、卡斯米路、莫迪歷

前鋒：艾斯高、 賓施馬、C朗拿度



2018歐聯決賽時，施丹領軍的皇馬已經連續兩年奪冠，陣中擁有三大王牌前鋒C朗拿度、賓施馬和加里夫巴利，加上莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路組成的黃金中場線，還有隊長沙治奧拉莫斯，賽前已是大熱門。

相對而言，已經缺席大賽決賽多年的利物浦，在這場大戰發生連環不幸事件——首席射手沙拿上半場與拉莫斯碰撞後肩膊甩骹傷出，繼而是門將卡利奧斯兩度嚴重失誤導致失球，加里夫巴利後備上陣梅開二度，皇馬以3：1擊敗利物浦，成功寫下三連霸，第13次捧起歐聯冠軍獎盃。

重溫：2018歐聯決賽焦點場面

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2018歐聯決賽利物浦陣容（4-3-3）



主帥：高普

門將：卡利奧斯

後衛：羅拔臣、洛夫雲、雲迪積克、阿歷山大阿諾特

中場：占士米拿、韋拿杜姆、軒達臣

前鋒：沙拿、 法明奴、文尼



現在回看利物浦4年前陣容，前線三叉戟雖然當時得令，但軒達臣、米拿和韋拿杜姆三人中場平實有餘，創造力不足，後防線上雲迪積克身邊拍檔是洛夫雲，門將是卡利奧斯，二人均難予人信心。

更大問題來自後備陣容。當盛年的加里夫巴利在皇馬尚且坐後備，利物浦板凳上有誰？前線只有蘇蘭基（Dominic Solanke）一人，中場有拉蘭拿、安利簡，後衛是卡拉雲（Ragnar Klavan）、摩蘭奴和基尼（Nathaniel Clyne），後備門將是米洛列特。由此可以見到，4年前皇馬與利物浦的分別多大。亦正好解釋沙拿傷出後，高普變陣的空間不大。

利物浦2018歐聯決賽陣容。（Getty Images）

2018年決賽失利後，利物浦果斷買入巴西門將艾利臣，成功在2019年再度登上歐洲之巔，並在2019/20球季一搔聯賽冠軍30年之癢。今年再入決賽，主力班底和領隊並未大變，惟個別位置換上更強大球員，後備力量亦與4年前大為提升。

2022歐聯決賽利物浦預計陣容（4-3-3）



主帥：高普

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、麥迪比、雲迪積克、阿歷山大阿諾特

中場：基達、法賓奴、軒達臣

前鋒：沙拿、 文尼、戴亞斯



利物浦今屆歐聯陣容。（Getty Images）

門將由艾利臣把關，雲迪積克的拍檔，有麥迪比和干拿迪可揀，兩閘繼續是羅拔臣和阿歷山大阿諾特。堤亞高艾簡達拿下半季開始發揮傳球大師本色，他在英超煞科戰對狼隊受傷，一度傳出緣盡歐聯決賽，及後又指情況50-50，仍有機會趕及傷癒。他的傳球視野和控制節奏能力，有機會是今仗關鍵之匙，被視為有力改變戰局的重心人物。

堤亞高艾簡達拿能否上陣，或改變利物浦歐聯決賽命運。（Getty Images）

防守中場法賓奴季尾受傷休戰數周，早前已復操料可復任正選，相信會由他夥拍隊長軒達臣和基達上陣。前線很大機會派出季中加盟後表現突出的路爾斯戴亞斯，與沙拿和文尼合力攻堅。

比起4年前，利物浦正選陣容更見完備，後備席上還有祖達、法明奴、南野拓實、張伯倫、占士米拿、居迪斯鍾斯和艾利洛可供變陣。紅軍今季已贏得足總盃和聯賽盃雙冠，英超聯賽也僅以一分之微屈居亞軍，無論是球隊實力以至今季戰績和狀態，均被看高一線。

賓施馬能否再次為皇馬單天保至尊？（Getty Images）

2022歐聯決賽皇馬預計陣容（4-3-3）



主帥：安察洛堤

門將：高圖爾斯

後衛：費蘭特文迪、拿祖費南迪斯、艾達米列達奧、卡華積

中場：卻奧斯、卡斯米路、莫迪歷

前鋒：華維迪、 賓施馬、雲尼斯奧斯



皇馬陣容與4年前變動不少，只有中場骨幹不變。（Getty Images）

此消彼長之下，皇馬陣容比起4年前看來是變弱了——C朗拿度和一對中堅拉莫斯、華拉尼已離隊，馬些路變為後備，中場三寶還是莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路，三人均已年長4歲，尤其是莫迪歷已經36歲，活力難跟4年前相提並論。賓施馬身邊，由C朗換成年輕人雲尼斯奧斯和華維迪。後備上陣梅開二度的英雄加里夫巴利，在隊中已可有可無，連被列入決賽陣容名單也令人驚奇。唯獨門將由拿華斯換成高圖爾斯，有一點點升級的感覺。

主帥由施丹變安察洛堤，經驗更加老到。今屆淘汰賽皇馬三度瀕臨出局邊緣：16強次回合對PSG總比數曾落後兩球，賓施馬17分鐘內連中三元領軍3：2反勝出線；8強次回合對車路士，皇馬被攻入三球反超前時看似毫無還手之力，洛迪高的入球為球隊續命，賓施馬在加時攻入一球領軍出線，再做英雄；4強次回合對曼城，戰至尾段落後到兩球，皇馬竟能在完場前1分鐘內連追兩球，加時階段賓施馬博得十二碼並親自操刀射入，連續三仗成功救主，認真神奇。

不過皇馬陣中除了賓施馬，今屆決賽必須留意另外一個球員——卡馬雲加（Eduardo Camavinga）。

皇馬在列強手中搶贏卡馬雲加，很可能成為決賽關鍵人物。（Getty Images）

皇馬今季在列強手中搶贏卡馬雲加，這位法國超級新星只得19歲，歐聯淘汰賽全部後備上陣，然而他會是安察洛堤一枚重要棋子。

從16強對PSG次回合，到8強對車路士、4強對曼城，安察洛堤均在關鍵時刻換入卡馬雲加。畢竟皇馬中場三寶縱級數夠高，卻全部30歲或以上，卡馬雲加上陣後為皇馬中場注入活力，是他們連續3仗淘汰賽在逆境中成功扭轉劣勢的秘密武器。

歐聯決賽利物浦重遇皇馬，今次能否復仇成功？（Getty Images）

皇馬牌面上看似不及4年前，他們始終是13屆冠軍，尤其改制後在決賽7戰全勝未嘗敗績，心理上佔有優勢，絕對不能小看。

利物浦同樣是歐戰高手，曾6度稱霸歐聯，皇馬對上一次在歐聯決賽敗陣，便是在1980/81球季0：1不敵利物浦。