英超︱文尼轉投拜仁傳聞中再救利物浦　加歷查示愛：我不會讓他走

利物浦繼上場英超賽和熱刺後,今晨作客阿士東維拉再次陷入苦戰,「大心臟」沙迪奧文尼再次射入關鍵一球,助紅軍2:1險勝,全取3分繼續追趕榜首曼城。

今仗之前傳出德國班霸拜仁慕尼黑有意撬走這位塞內加爾球星,利物浦名宿加歷查拒絕放人,「他要先過我一關!」



文尼再次在利物浦有難時救主。(Getty Images)

加歷查為Sky Sports主持比賽直播時表露心聲,「當我以球迷身份看利物浦比賽,沙迪奧文尼是我最喜愛的球員。」他讚揚,「文尼就是有點特別(There is just something about Mane),他總是犧牲自己,改變自己踢法遷就隊友。」

「他與沙拿,已經一起這樣做5年——而且他們彷彿永遠不會受傷!他們每個星期踢足90分鐘,每星期交足功課,他們為這球會所做一切實在是難以置信。」加歷查自言,「我是文尼的超級擁躉,我可以向你保證他不會走,因為我不會讓他轉投拜仁慕尼黑,他必須先過我一關!」

利物浦「大師兄」加歷查揚言,他不會讓文尼轉投拜仁。(Getty Images)

文尼:我在利物浦好開心

利物浦前隊長占美列納亦稱,紅軍必須盡全力留住文尼,「他控制着比賽節奏,擁有一切技術,我對他印象深刻。有消息說拜仁想要他,你一定不可以讓他走,他跟戴亞斯、沙拿和他們任何一個同樣重要。」

不止拜仁,巴塞同樣有意簽入文尼,他本人在賽後向利迷大派定心丸,「我在這裏很開心,當我們贏得獎盃時我會更開心!」他一貫謙遜作風,「我嘗試享受每個時刻,嘗試幫助我的隊友,他們也令我的工作變得更容易。沒有隊友,我什麼都不是。」