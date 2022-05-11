英超︱文尼轉投拜仁傳聞中再救利物浦 加歷查示愛：我不會讓他走
撰文：吳慕兒
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利物浦繼上場英超賽和熱刺後，今晨作客阿士東維拉再次陷入苦戰，「大心臟」沙迪奧文尼再次射入關鍵一球，助紅軍2：1險勝，全取3分繼續追趕榜首曼城。
今仗之前傳出德國班霸拜仁慕尼黑有意撬走這位塞內加爾球星，利物浦名宿加歷查拒絕放人，「他要先過我一關！」
加歷查為Sky Sports主持比賽直播時表露心聲，「當我以球迷身份看利物浦比賽，沙迪奧文尼是我最喜愛的球員。」他讚揚，「文尼就是有點特別（There is just something about Mane），他總是犧牲自己，改變自己踢法遷就隊友。」
「他與沙拿，已經一起這樣做5年——而且他們彷彿永遠不會受傷！他們每個星期踢足90分鐘，每星期交足功課，他們為這球會所做一切實在是難以置信。」加歷查自言，「我是文尼的超級擁躉，我可以向你保證他不會走，因為我不會讓他轉投拜仁慕尼黑，他必須先過我一關！」
文尼：我在利物浦好開心
利物浦前隊長占美列納亦稱，紅軍必須盡全力留住文尼，「他控制着比賽節奏，擁有一切技術，我對他印象深刻。有消息說拜仁想要他，你一定不可以讓他走，他跟戴亞斯、沙拿和他們任何一個同樣重要。」
不止拜仁，巴塞同樣有意簽入文尼，他本人在賽後向利迷大派定心丸，「我在這裏很開心，當我們贏得獎盃時我會更開心！」他一貫謙遜作風，「我嘗試享受每個時刻，嘗試幫助我的隊友，他們也令我的工作變得更容易。沒有隊友，我什麼都不是。」
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