英超｜利物浦風水型前鋒獲盛大送別　兩大關鍵演出奠定傳奇地位

奧歷治（Divock Origi）效力利物浦8季之後正式離開，獲球迷盛大歡送，從黃毛小子到現在的27歲，他的定位從來不是主力，卻在紅軍佔有極重要的位置，尤其後備上陣時，球隊每每能取得重要入球，獲戲稱為「風水型前鋒」。

但足球又豈會純屬好運？運氣，也是源於不放棄。



奧歷治離開利物浦後轉投新科意甲冠軍AC米蘭，在利物浦的煞科戰前，主帥高普早已呼籲球迷給予他「特別的歡送儀式」。球隊特別為他列隊，對於一位較少正選上陣的球員而言，可說是最高榮譽式的歡送會。

球迷也沒令人失望，拉出巨型的橫額，寫上一句「沒有奧歷治的足球就什麼也不是（Football without Origi is nothing）」，是改編自「沒有球迷的足球就什麼也不是（Football without fans is nothing）」，本來只是玩笑話，卻隨着他每一次的重要貢獻，在紅軍球迷心目中漸漸成真。

奧歷治對利物浦的貢獻極多，但要數最關鍵的兩大因素，便是「愛華頓」和「歐聯冠軍」。

奧歷治面對愛華頓總是交得出表現，有球迷戲稱：「當他準備入替時，無論是利物浦或是愛華頓，都知道他會入波。」（Getty Images）

對於愛華頓而言，奧歷治每次後備上陣都是個噩夢——他生涯10次造訪愛華頓，一共攻入了6球、交出1次助攻，當中利物浦獲7勝2和1負，更使「拖肥糖」畏懼的是，他的入球方式千奇百怪。

最令人深刻的是2018年12月，紅軍在主場鬥愛華頓，到了補時階段，兩軍仍然戰成0：0。到補時6分鐘，紅軍在絕望中大腳吊入禁區遭解圍不遠，雲迪積克在禁區頂左側大腳一抽卻「撻Q」，他本已失望地掩面轉身，「叠埋心水」等待失分，未料皮球下墮時，愛華頓門將比克福特跳起想接，卻變成像排球般「二傳」。皮球升起再跌落門楣，而奧歷治從沒有放棄嘗試入球，他就正好抓到機會將皮球頂入，為紅軍鎖定1：0勝局。

奧歷治每次準備入替，球迷都對他期望甚高。（Getty Images）

利物浦在2019年勇奪歐聯冠軍，奧歷治也是關鍵人物，更在那場經典的4強次回合成為主角，當時利物浦在首回合0：3大敗予巴塞隆拿，次回合穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴等前線主將都受傷缺陣，「萬年後備」的奧歷治和沙基利臨危受命，大概沒人看好他們能晉級。

未料開賽不久，紅軍隊長軒達臣一記近射雖然被救出不遠，奧歷治卻在合適位置出現，補中入網，為反擊吹響號角。下半場韋拿杜姆連入兩球，總比數一直停在3：3，但79分鐘，阿歷山大阿諾特和奧歷治合演名留青史的「快開角球」。

這個對巴塞隆拿的入球，令奧歷治在利物浦球迷心目中留下重要位置。（Getty Images）

紅軍一次角球，巴塞眾將、以至紅軍大部份球員都未準備好、仍在「行行企企」。全場只得負責主踢的阿諾特，和門前的奧歷治意識到已可開波。就是這樣，阿諾特將球踢到門前，奧歷治射入，完成了奇蹟般的反勝。決賽鬥熱刺雖談不上精彩，但奧歷治射入了利物浦的第二個入球，成為該屆紅軍歐聯冠軍最核心的成員之一。

奧歷治在最後一個效力的球季也屢屢拯救利物浦，去年底對狼隊，他在補時4分鐘攻入全場唯一入球，令紅軍能爭冠至最後一日。（Getty Images）

除了對愛華頓的紀錄和歐聯奇蹟，奧歷治也多次在利物浦無法打開僵局時，在比賽末段拯救球隊，有些時刻不能否認是運氣，但更多時候幸運之神的降臨，也是因為他從未放棄，永遠嘗試跑到有機會入球的位置。生涯不順遂、正選機會不多，甚至被外借，他也沒有怨言，低頭做好自己的角色，有機會就好好發揮，最終成為利物浦重新崛起的重要一員。19歲加盟，27歲離開，8年間贏過所有英格蘭以至歐洲頂級賽事錦標，帶着6個冠軍邁向生涯下一章。

奧歷治的傷患使他無法在煞科戰和歐聯決賽再施展魔法，但他已成為利物浦史上極重要的球員。「他永遠都是利物浦的傳奇」，高普的形容，再貼切不過。