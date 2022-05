英超｜利物浦風水型前鋒獲盛大送別　兩大關鍵演出奠定傳奇地位

奧歷治(Divock Origi)效力利物浦8季之後正式離開,獲球迷盛大歡送,從黃毛小子到現在的27歲,他的定位從來不是主力,卻在紅軍佔有極重要的位置,尤其後備上陣時,球隊每每能取得重要入球,獲戲稱為「風水型前鋒」。

但足球又豈會純屬好運?運氣,也是源於不放棄。



奧歷治離開利物浦後轉投新科意甲冠軍AC米蘭,在利物浦的煞科戰前,主帥高普早已呼籲球迷給予他「特別的歡送儀式」。球隊特別為他列隊,對於一位較少正選上陣的球員而言,可說是最高榮譽式的歡送會。

球迷也沒令人失望,拉出巨型的橫額,寫上一句「沒有奧歷治的足球就什麼也不是(Football without Origi is nothing)」,是改編自「沒有球迷的足球就什麼也不是(Football without fans is nothing)」,本來只是玩笑話,卻隨着他每一次的重要貢獻,在紅軍球迷心目中漸漸成真。

奧歷治對利物浦的貢獻極多,但要數最關鍵的兩大因素,便是「愛華頓」和「歐聯冠軍」。

奧歷治面對愛華頓總是交得出表現,有球迷戲稱:「當他準備入替時,無論是利物浦或是愛華頓,都知道他會入波。」(Getty Images)

對於愛華頓而言,奧歷治每次後備上陣都是個噩夢——他生涯10次造訪愛華頓,一共攻入了6球、交出1次助攻,當中利物浦獲7勝2和1負,更使「拖肥糖」畏懼的是,他的入球方式千奇百怪。

最令人深刻的是2018年12月,紅軍在主場鬥愛華頓,到了補時階段,兩軍仍然戰成0:0。到補時6分鐘,紅軍在絕望中大腳吊入禁區遭解圍不遠,雲迪積克在禁區頂左側大腳一抽卻「撻Q」,他本已失望地掩面轉身,「叠埋心水」等待失分,未料皮球下墮時,愛華頓門將比克福特跳起想接,卻變成像排球般「二傳」。皮球升起再跌落門楣,而奧歷治從沒有放棄嘗試入球,他就正好抓到機會將皮球頂入,為紅軍鎖定1:0勝局。

奧歷治每次準備入替,球迷都對他期望甚高。(Getty Images)

利物浦在2019年勇奪歐聯冠軍,奧歷治也是關鍵人物,更在那場經典的4強次回合成為主角,當時利物浦在首回合0:3大敗予巴塞隆拿,次回合穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴等前線主將都受傷缺陣,「萬年後備」的奧歷治和沙基利臨危受命,大概沒人看好他們能晉級。

未料開賽不久,紅軍隊長軒達臣一記近射雖然被救出不遠,奧歷治卻在合適位置出現,補中入網,為反擊吹響號角。下半場韋拿杜姆連入兩球,總比數一直停在3:3,但79分鐘,阿歷山大阿諾特和奧歷治合演名留青史的「快開角球」。

這個對巴塞隆拿的入球,令奧歷治在利物浦球迷心目中留下重要位置。(Getty Images)

紅軍一次角球,巴塞眾將、以至紅軍大部份球員都未準備好、仍在「行行企企」。全場只得負責主踢的阿諾特,和門前的奧歷治意識到已可開波。就是這樣,阿諾特將球踢到門前,奧歷治射入,完成了奇蹟般的反勝。決賽鬥熱刺雖談不上精彩,但奧歷治射入了利物浦的第二個入球,成為該屆紅軍歐聯冠軍最核心的成員之一。

奧歷治在最後一個效力的球季也屢屢拯救利物浦,去年底對狼隊,他在補時4分鐘攻入全場唯一入球,令紅軍能爭冠至最後一日。(Getty Images)

除了對愛華頓的紀錄和歐聯奇蹟,奧歷治也多次在利物浦無法打開僵局時,在比賽末段拯救球隊,有些時刻不能否認是運氣,但更多時候幸運之神的降臨,也是因為他從未放棄,永遠嘗試跑到有機會入球的位置。生涯不順遂、正選機會不多,甚至被外借,他也沒有怨言,低頭做好自己的角色,有機會就好好發揮,最終成為利物浦重新崛起的重要一員。19歲加盟,27歲離開,8年間贏過所有英格蘭以至歐洲頂級賽事錦標,帶着6個冠軍邁向生涯下一章。

奧歷治的傷患使他無法在煞科戰和歐聯決賽再施展魔法,但他已成為利物浦史上極重要的球員。「他永遠都是利物浦的傳奇」,高普的形容,再貼切不過。