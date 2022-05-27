賽車｜IndyCar車手為德州小學槍擊案致哀　印地500前不遺餘力籌款

美國德州小學發生槍擊案，造成最少19名學生、兩名教師死亡，槍手遭擊斃。IndyCar車手在印地500（Indy 500）賽事展開前為槍擊案致哀，加拿大車手Dalton Kellett更表示，把今月個人商品售賣所得捐予受害家庭，並盼終結槍擊暴力威脅。



美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）5月24日發生校園槍擊案，21人死亡，包括19名學童，另有多人受傷。AJ Foyt Racing的加拿大籍車手Dalton Kellett，在印地500於下周展開前，近日仍不遺餘力幫助槍擊案受害家庭。

IndyCar系列賽是美國賽車錦標賽的頂級賽事，「Indy 500」將在本月30日展開。（Dalton Kellett Twitter）

28歲的Dalton Kellett在槍擊案發生後，頻頻在社交平台發聲，除了轉發NBA勇士主帥卡爾（Steve Kerr）譴責政府的影片，亦撰文指認為美國對於槍枝管理應該更嚴謹，否則「什麼都不會改變」。

Dalton Kellett把售出商品收入捐出。（截圖）

除了對槍擊事件感到惋惜，Dalton Kellett還表示，「明白在Twitter發文不會達成什麼，看看IndyCar界可怎樣幫助他們。」他除了身體力行捐款，還把今個月個人商品販賣所得利潤捐予受害家庭。