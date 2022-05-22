F1西班牙站｜法拉利自爆紅牛成大贏家　咸美頓遭不幸終成最佳車手

F1巴塞隆拿站正賽，三大車隊法拉利、紅牛和平治都各自遇上問題。

不過賽車除了要快，更重要的是犯錯少、戰車沒問題，最終受益的是「出事」最少的紅牛，而平治雖有咸美頓起步時遭遇事故，卻憑大躍進的戰車成功搶回分數，法拉利因戰車和車手問題，成為最大輸家。



韋斯達賓的戰車早在昨天排位賽Q3時已出現問題，在尾翼的減阻系統（DRS）無法打開下，今天以第2名起步，法拉利的陸克萊首名起跑、平治的羅素第3、紅牛另一車手佩雷斯第4，咸美頓則排在第5位。

一起步，咸美頓已節節後退，未幾更遭哈斯車隊的麥奴臣碰撞，左頭軚亦爆軚，他一路「捱」回維修站換上新車胎，及後一度向車隊表示不如棄賽以保持引擎效能，但被要求繼續比賽，最終亦證明是正確決定。

今站開賽初段已發生不少意外。（Getty Images）

到第7圈，到法拉利的辛斯在4號彎失控衝入碎車路，他雖能重返賽道，卻已跌落第11位；兩圈過後，韋斯達賓也有同一遭遇，不過他其後遇上更大問題：DRS再次無法打開，導致他與平治的羅素追逐良久，都一直無法爬頭。

但更令人錯愕的事在後頭——第27圈，本來早已在第一位遙遙領先的陸克萊，戰車突然開始失去動力，他的排名一路下跌直到進入維修站，最終要退賽收場，成為法拉利的災難日，也令身後的平治紅牛大戰，由爭奪頒獎台席位變成爭冠之戰；羅素一直穩守前三，咸美頓也一直盡力發揮每一次換胎後的速度，默默提升排名。

陸克萊本來相安無事地領先，惟到賽事中段戰車突然故障，只能退賽收場。（Getty Images）

在平治戰車的速度大躍進之下，咸美頓在末段曾超越辛斯一度升上第4，惟未幾車隊通知他需要「慳油」，否則有無法完賽的危機，令他只能減速，白白讓辛斯重奪第4位，咸美頓則以第5名完賽，但他從包尾一直追回前列的表現，足夠令他獲車迷選為是日最佳車手。

隨着平治戰車戰力提升，咸美頓也交出好表現。（Getty Images）

至於韋斯達賓則在隊友佩雷斯賣力防守、拖住羅素之下，成功後追登上第一位，使他不用再擔心DRS的問題，並憑此奪得分站冠軍，是他連續三站封王，超越陸克萊登上車手排行榜第一位；佩雷斯則在被車隊要求「讓位」下獲亞軍，暫排車手榜第三位，他賽後顯得有點不滿，但仍強調以團隊為先，季軍則落在表現繼續出色的羅素手上。

在法拉利只得辛斯以第四名完賽之下，紅牛一口氣掃走45分，成功「爬頭」超越法拉利，登上車隊榜第一位，今站可謂大獲全勝；加上平治的「復活」，令爭標形勢充滿變數。