F1．西班牙站｜韋斯達賓滿肚牢騷照奪冠　陸克萊黑氣纏身退賽收場

紅牛車手韋斯達賓在西班牙站早段，戰車DRS系統有問題，更曾在4號彎失控衝出賽道。這名應屆世界冠軍多次透過無線電表達其不滿，就算「韋少」有多牢騷，他依然可以完成賽事，更再贏一站。

原來真正被黑氣纏身的是陸克萊，戰車毫無預警地失去馬力退出，這名法拉利車手在車手榜被超前，原來又被神秘力量「燈死」。



韋斯達賓（Max Verstappen）在周六排位賽時，戰車的尾翼減阻系統（DRS）已有問題，延至周日正賽仍未能解決。「韋少」在第9圈有失誤，4號彎失控衝出緩衝區，幸好可以繼續作賽，卻被平治的佐治羅素（George Russell）爬頭。韋斯達賓力爭收復失地，DRS再度「唔聽話」，啟動與否全靠彩數，一直未能超越羅素。

韋斯達賓的DRS系統有問題，令他吃盡苦頭。（Getty Images）

得個跟字的韋斯達賓猶如熱鍋上的螞蟻，多次透過無線電向車隊投訴，滿肚牢騷的「韋少」隨着比賽形勢改變，登上次席，加上紅牛使出「車隊指令」（Team Order）要領先的佩雷斯（Sergio Perez）讓路，結果韋斯達賓順利首名衝線，亦是今年第4個分站冠軍，繼續保持完賽就贏的100%勝率。

即使韋斯達賓對戰車問題有不滿，但卻因禍得福，韋少賽後表示車隊為此改變策略，「當我在車龍當中時，我無法使用DRS爬頭，令今站增添難度，但幸好車隊改變戰術，令我返回前列。」

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縱然韋斯達賓受DRS問題影響，他依然可以完成賽事，並贏得今年第4個分站冠軍。（美聯社）

以結果論而言，韋斯達賓最終奪冠，其實與倒楣拉不上關係。他至少可以完成賽事，真正黑氣纏身的另有其人。原本遙遙領先的陸克萊，戰車在第26圈突然無預警的失去動力，其後直接返回維修站退賽，今季首季捧蛋而回，連車手榜領先的位置亦拱手相讓予韋斯達賓。

陸克萊戰車毫無先兆地失去馬力，結果退賽收場。（Twitter截圖）

陸克萊離開戰車後，盡露失望之情，但他依然向在場的車迷揮手示意。這名法拉利車手賽後坦言未知故障原因，他只表示一切來得十分突然。「陸仔」坦言車隊不能承受相同事件再發生，「我不太在意失去榜首，更重要的是找到問題所在，突然退賽對車隊的打擊十分沉重，我們戰車有速度，卻不能取得分數，一季中不容許不斷發生。」

陸克萊坦言在未來不能再發生同樣事件。（Getty Images）

陸克萊大好形勢卻壞車收場，或與神秘力量有關。加拿大歌手Drake早前在社交網站表示，以行動支持陸克萊，落注30萬加幣陸克萊將贏得西班牙站，結果好夢成空。

Drake的「燈力」十足，在不同體育賽事充分體現，當他穿上某隊球衣﹑上載與某球員合照﹑支持某隊或運動員，該球隊或運動員亦會因而落敗。

加拿大歌手Drake上載彩票，再度「燈死」陸克萊。（Twitter截圖）

西班牙站前10位：

冠軍：韋斯達賓

亞軍：佩雷斯

季軍：佐治羅素

第4位：辛斯

第5位：咸美頓

第6位：保達斯

第7位：奧干

第8位：諾里斯

第9位：阿朗素

第10位：角田裕毅



今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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