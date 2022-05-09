F1．邁阿密站｜艾邦又有進帳竟與戰車無關　分享獨門取分秘訣

4月中的F1澳洲站，艾邦使出奇招為威廉士車隊得分開齋；周日（8日）深夜舉行的邁阿密站，這名泰國車手再度為車隊取得寶貴分數。艾邦賽後談及得分秘訣，他笑言與戰車無關，反而與他的頭髮有關。



威廉士車手艾邦（Alex Albon）早前在澳洲站為車隊開齋，全靠果敢的戰術，全場跑至最後一圈才換胎，結果奏效勇奪最後一分。

艾邦奇招為威廉士開齋 車隊話事人果敢戰術奏效

艾邦在邁阿密站以第18位起步，今站選用一停戰術，第16圈進入維修站換胎後戰至衝線。因為末段不少車手出意外，令艾邦的位置提升至第10位，再度取得分數，其後更因為艾朗素最後一圈超出賽道範圍，再罰多5秒，艾邦升上第9位，取得寶貴的兩分。

縱然威廉士今年的戰車戰力一般，艾邦近3站皆有突出的表現，上站在伊莫娜以第11位衝線，僅僅無緣取分。

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艾邦以第10位衝線，加上艾朗素被罰升多一級，取得寶貴兩分。（Getty Images）

艾邦愈戰愈勇，理應要記戰車一功，這名泰英混血兒卻笑言與戰車無關，並分享得分秘訣：「其實更新戰車無用，如果想得分，你應該去染髮。」艾邦以一頭紅髮亮相邁阿密站，當時他曾經解釋原因：「我在澳洲站前染成紅髮，然後取得第10位。當我在伊莫娜時，髮色已褪掉，而我以第11位完成沒有分數，所以我決定再染紅，希望爭分。」

染上紅髮後，艾邦再度取分。（Twitter截圖）

一頭紅髮如願助艾邦增添分數，原來比賽周末前夕，這頭紅髮被一眾工程師評頭品足，艾邦即與同事們打賭，若果他得分的話，全隊都要染紅髮。艾邦說到做到，車隊隨時要找數。

或許真的是紅髮帶來的神秘力量，艾邦賽後坦言整個比賽周末也頗為順遂，戰車有一定的速度，加上末段前方戰車發生意外而得益。這名泰國車手表示車隊正在進步，希望分數陸續有來。

艾邦得分，威廉士送上「Meme圖」祝賀。（Twitter截圖）

邁阿密站前10名：

冠軍：韋斯達賓

亞軍：陸克萊

季軍：辛斯

第4名：佩雷斯

第5名：佐治羅素

第6名：咸美頓

第7名：保達斯

第8名：奧干

第9名：艾邦

第10名：史杜爾



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F1今季全季賽程（01美術製圖）

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