歐聯決賽｜皇馬為贏利物浦入住隱世超豪酒店 套房逾2萬港元一晚
撰文：普利森
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利物浦和皇家馬德里將在周日凌晨（29日）的歐聯決賽交手，當中皇馬為了爭取第14冠，不惜工本入住超豪酒店，當中亦有戰略原因。
皇馬周四已抵達法國，但他們並沒有入住巴黎的酒店，而是到距離比賽球場法國球場約40分鐘車程的小鎮尚蒂莉（Chantilly）中，極盡豪華的五星級酒店Auberge du Jeu de Paume下榻。
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英國和西班牙媒體都早已曝光皇馬的住處，賓施馬、卻奧斯、夏薩特以至加里夫巴利等球星抵埗時，早已有大批球迷和媒體守候。到底這間佔地7800公頃、擁有逾一世紀歷史的酒店有什麼特別之處？
這所酒店設有92間豪華套房，亦有兩間獲獎的米芝蓮星級餐廳，其中一間La Table du Connetable的兩道主菜套餐連同前菜、芝士及甜品，盛惠137歐元。其餘休閒設施包括面積600平方米的浴場，當中包括土耳其浴，另外亦有完善的健身室，毗鄰一個18洞的高爾夫球場，西班牙《世界報》也不忘「抽水」道：「加里夫巴利會非常開心」。
酒店最經濟的「經典房間」約700歐元一晚，若要入住套房，最便宜的「豪華套房」也要1550歐元一晚。
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其實這間酒店已非第一次在重要賽事接待足球隊，英格蘭國家隊在2016年歐洲國家盃也是以此為基地，早已證明其設施足夠應付一支頂級球隊所需。西班牙傳媒指，皇馬「包起」了整間酒店，加上本身地理位置遠離市區、酒店本身也是位於一個龐大莊園之中，能保證球隊在賽前不會被騷擾。西班牙《馬卡報》指，皇馬周五早上會在酒店附近作最後訓練，然後便會舉行賽前會議。
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