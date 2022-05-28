歐聯決賽｜皇馬晉級之路鑊鑊甘　鋼鐵意志締造連場經典

皇家馬德里在香港時間周六（28日）深夜3時出戰歐聯決賽，與利物浦爭奪歐聯冠軍。皇馬今屆闖入決賽之路絕不輕鬆，試過反敗為勝，又試過差點被對手反敗為勝，今屆淘汰賽幾場蕩氣迴腸的經典戰役，皆與皇馬有關。由16強到4強，皇馬的晉級都充滿戲劇性，不知最後會有一個怎樣的結局？



13屆歐聯冠軍皇馬，在今屆並非冠軍大熱，奪冠呼聲不如曼城、巴黎聖日耳門甚至利物浦及車路士，但他們靠豐富的大賽經驗，憑鋼鐵般的意志，一次又一次從劣勢困境中走出來，反勝晉級，昂然步入決賽。那些頂頭大熱，逐一倒在皇馬腳下。

皇馬在今屆分組賽被列入D組，與國際米蘭、舒列夫及薩克達同組，以6戰5勝1負取得小組首名晉級16強。皇馬在分組賽表現穩定，除了那仗主場對舒列夫爆大冷輸1：2，其餘5戰都算贏得具說服力。

以為麥巴比兩回合各入一球就終結懸念？（Getty Images）

在16強，皇馬抽中下籤，遇上小組次名之中牌面實力最強的PSG，外界普遍看好擁有基利安麥巴比、美斯及尼馬的PSG可以出線。首回合的賽果也合外界預期，麥巴比補時建功，PSG主場贏皇馬1：0。皇馬帶住落後0：1的劣勢，次回合回班拿貝再戰。

賓施馬帽子戲法，幫皇馬打沉PSG。（Getty Images）

次回合，皇馬的形勢惡化，上半場39分鐘又被麥巴比破門，總比數輸到0：2。看來大局已定？皇馬在最後半小時一舉反勝。34歲的賓施馬踢出如戰神般的表現，分別在61、76及78分鐘建功，大演帽子戲法，幫皇馬今場反勝3：1，兩回合贏3：2晉級，淘汰了PSG。

皇馬8強淘汰車路士又是一埸經典。（Getty Images）

在8強，皇馬遇上衛冕的車路士，又是一場硬仗。首回合作客史丹福橋，賓施馬再次「戴帽」，以3：1擊敗車路士，先拔頭籌。以為8強會易踢一點？怎料次回合踢出今屆其中一場最蕩氣迴腸的比賽！作客的車路士連下三城，領先皇馬3：0，兩回合計領先4：3。80分鐘，洛迪高高斯為皇馬攻入還魂的一球，總比數追成4：4，進入加時。賓施馬在96分鐘奠勝，幫皇馬從「由贏變輸、再由輸變贏」的兩回合8強中奠勝，以5：4淘汰車路士。

賓施馬大勇，是皇馬連過三關的關鍵。（Getty Images）

論籤運走線，皇馬今屆真的是差無可差，每圈對手皆是強敵。在4強，皇馬遇上矢志首奪歐聯的上屆亞軍曼城。首回合作客曼城，已踢出一場精彩絕倫、癲鳳鬥狂龍的入球騷，曼城以4：3力克有賓施馬梅開二度的皇馬。

皇馬跟曼城在4強踢出入球盛宴。（Getty Images）

皇馬今屆的淘汰賽場場戲劇性滿分，到次回合主場對曼城，踢到73分鐘先失守，被馬列斯射入，總比數落後到3：5，要連入兩球才有希望。完場前，奇蹟出現，又是洛迪高高斯救世，這名巴西前鋒在90及91分鐘各入一球，幫皇馬在法定時間完結前，將總比數追成5：5，又要踢加時。

皇馬奇兵洛迪高高斯今屆屢建奇功。（Getty Images）

跟4強的劇本相似，救世的是洛迪高高斯，奠勝的又是賓施馬。這個法國老將在95分鐘射入12碼，之後皇馬守住優勢至120分鐘完結，兩回合計以6：5淘汰曼城，晉級決賽，將與利物浦爭冠。