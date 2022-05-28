歐聯決賽｜三年前奪冠英雄終變狙擊對象　巴利求奪冠告別皇馬

4年前的歐聯決賽，加里夫巴利下半場入替化身後備殺手，一記妙絕倒掛及遠射破網，梅開二度，助皇馬以3：1擊敗利物浦，巴利成為奪冠英雄。

4年過去，這名威爾斯球星的光環消失得無影無蹤，如今已成為西班牙傳媒喊打喊殺的對象。加里夫巴利即將約滿離開皇馬，今仗仍入選大軍名單，他又能否在最後一仗留下美好回憶呢？



2018年歐聯決賽，算得上是加里夫巴利（Gareth Bale）在皇馬生涯的高峰，61分鐘後備入替，僅兩分鐘即有建樹，馬些路左路傳中，巴利隨即倒掛建功，完場前禁區外遠射，利物浦門將卡利奧斯「牛油手」將皮球拍入網，這名威爾斯球星梅開二度，助球隊奠定3：1的勝局。

4年人事幾番新 利物浦黑馬變熱門 賓施馬單天保皇馬

巴利倒掛建功，成為歐聯決賽史上金球之一。（資料圖片／Getty Images）

重溫：2018歐聯決賽焦點場面

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早在加里夫巴利成為奪冠功臣前，他已與主帥施丹有磨擦，巴利要求穩定的上陣時間，但他在施丹心目中並非首選。施丹一度短暫離隊，回朝後與巴利的不和愈演愈烈，縱然口講無事，強調沒有針對巴利，但被施丹投閒置散，明眼人便明白是什麼事。

久而久之，巴利在皇馬陣中變得可有可無，就算無病無痛依然留守後備，巴利變成「看台球王」，其後被外借回到成名地熱刺，上陣20場交出11球，表現絕不失禮。另外，巴利在威爾斯國家隊更有表現，領軍打入歐洲國家盃16強，如今依然有望躋身11月的卡塔爾世界盃。

與施丹有磨擦後，加里夫巴利在皇馬的仕途亦回不去了。（資料圖片／Getty Images）

「看台球王」加里夫巴利偷得浮生半日閒：

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巴利在威爾斯是接近神一般的存在；在西班牙卻猶如「過街老鼠」，西媒對巴利的態度十分不滿，認為他在皇馬白逗人工，更曾經以「寄生蟲」形容巴利。

巴利長文反擊暗諷西媒「寄生蟲」 運動員犯錯即受千刀萬剮

巴利梅開二度領威爾斯晉級 以入球反擊西媒指控

巴利入選歐聯決賽大軍名單，當然要影張威水相。（Getty Images）

縱然巴利身在皇馬，但心早已不在，正如球隊早前奪冠，巴利因背痛缺席；歐聯4強反勝，沒有上陣的夏薩特同樣戴帽慶祝，巴利再次不見蹤影。32歲的巴利即將約滿，結束9年的皇馬生涯，而周六深夜的歐聯決賽，將會是巴利的最後一戰。

巴利今季僅在西甲上陣283分鐘，對上一次披甲已經是4月初，即使巴利久疏戰陣，他仍然被列入大軍名單，隨時候命。

巴利與大隊一道文裝出發巴黎。（Getty Images）

皇馬主帥安察洛堤透露，包括巴利在內，全隊上下擁有充足狀態落場，而助教小安察洛堤（Davide Ancelotti）亦盛讚巴利，多年來在皇馬帶來不少錦標，他的功勞已成球隊歷史的一部分。

巴利臨別在即，再度在歐聯決賽遇上利物浦，且看他能否再添一冠，為皇馬生涯留下美好結局。

臨別在即，巴利能否在皇馬再添一項獎盃？（資料圖片／Getty Images）

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