歐聯決賽｜難民營出世的皇馬球星　大火燒盡家當燃起卡馬雲加鬥志

皇家馬德里中場卡馬雲加即將代表球隊參加歐聯決賽，與利物浦爭標。這位19歲法國中場童年居於動蕩之中，出生於難民營，他希望自己的努力及成就可以鼓舞其他難民。



卡馬雲加周五操練，備戰決賽。（Getty Images）

卡馬雲加接受聯合國難民署的訪問說：「我的家人逃離戰爭，我在安哥卡的難民營出世。父母帶我到法國開展新生活，足球就帶我來到歐聯決賽。我很感恩參與這場比賽，我亦以曾經是難民的身份為自豪。我希望全球數以百萬計喜歡足球的難民知道，我們是團結一致的。」

卡馬雲加今季加盟皇馬，幫助球隊打入歐聯決賽。（Getty Images）

卡馬雲加一家六兄弟姐妹，他排行第3。他兩歲的時候，一家人離開難民營，遷至法國定居。他最初學柔道，後來7歲時轉學足球。他說：「我那時什麼都不懂，只知道母親帶我去參加，記得當年帶住波，周圍盤扭。」他對足球很有天賦，經常可以「跳級」至較高的年齡組別，並得到雷恩的青睞。

2013年，卡馬雲加11歲的時候，遭逢巨變，家中大火，所有財物付之一炬，要靠慈善機構救濟。在兩年前的訪問中，他表示難忘這場火警，「記憶猶新得好像是昨日發生。我當時上學，望出窗外，見到有消防員經過。下課後，老師叫了我跟妹妹去，向我們解釋發生什麼事。跟住，爸爸來接我們走，帶我們去，所有東西都被燒光，一切都被摧毀。」

卡馬雲加在雷恩出道。（Getty Images）

「大火後一日，我去訓練，足球幫我放鬆下來，是減壓的好方法。」這場大火成為卡馬雲加的動力，他記得大火後父親的一番話：「不要擔心，你一定會成長優秀的球員，幫我們重建這間屋。」卡馬雲加說：「爸爸真的這樣說。我是全家人的希望。突然，我變得很有動力。父母現在已很為我高興，但我知道可以令他們更加開心。」

卡馬雲加已經是法國國腳，去年從雷恩轉投皇家馬德里，如今即將出戰歐聯決賽。