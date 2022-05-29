歐聯決賽｜高圖爾斯9次撲救保不失 助皇馬封王亦為自己平反
撰文：趙子晉
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利物浦在歐聯決賽一球飲恨，不敵皇家馬德里失冠，全場排山倒海的攻勢，悉數被高圖爾斯撲出，力保清白之身，這名比利時鋼門上﹑下半場各撲走一次利物浦的黃金機會，賽後當選今仗最佳球員。
利物浦全場攻門數字大勝皇馬，錄得24次，中目標9次，卻顆粒無收；相反皇馬全場4次攻門，兩次命中目標便攻入1球，結果雲尼斯奧斯的入球一箭定江山，歷史性第14度封王。
面對利物浦一次又一次的攻勢，皇馬門將高圖爾斯忙得不可開交，上﹑下半場各有一次關鍵撲救。沙迪奧文尼推入大位起腳，這名比利時門將撲出，皮球再撞向門柱彈出。利物浦下半場落後一球後，再度加強壓力，高圖爾斯先後擋出沙拿兩次射門，下半場撲走沙拿窄角球近射，隊友隨即上前與他擁抱。
利物浦全場9次射門，高圖爾斯依然力保清白之身，是皇馬奪冠功臣之一，繼歐聯4強次回合後，再度獲選為今仗最佳球員，實至名歸。高圖爾斯今季屢次保住皇馬後方，全季錄得61次撲救，冠絕所有球隊。
高圖爾斯全場左飛右撲，為球隊力保不失，為了冠軍外，亦是為了自己的尊嚴，「我需要在今場決賽勝出，來證明我多年的努力沒有白費。同時，我感到自己在英格蘭不獲尊重，時常都有一些批評聲音，我希望以這個獎盃來回應他們。」
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