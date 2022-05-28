歐聯決賽｜安察洛堤破紀錄五度爭冠　轉數快以幽默對答防洩露軍機

皇家馬德里主帥安察洛堤成為史上首位5戰歐聯決賽的教練，他在賽前記者會上再談2005年「伊斯坦堡奇蹟」，表示踢得最好的一次決賽但落敗了。面對記者追問正選陣容，安帥幽默地找馬些路做擋箭牌。他還表示相信所有愛華頓球迷都會支持他贏利物浦捧盃。



皇馬主帥安察洛堤第五度以教練身分參加歐聯決賽，之前4次他得3冠1亞。（Getty Images）

皇馬將會在香港時間周六深夜3時出戰歐聯決賽，跟利物浦爭奪冠軍。這是安察洛堤第5次以教練身分參加歐聯決賽。回憶之前4次入決賽，最難忘的還是輸波的一次，他說：「之前的決賽，我還歷歷在目，很難相信踢得最好的一次，竟然是我唯一落敗的那次（2005年領AC米蘭負利物浦）。當然，我沒有理由告訴球員踢得差才有較大機會贏，但足球的世界什麼事都可能發生。始終踢得好，贏的機會較大，但你不能掌握一切。」

安察洛堤周五主持操練。（Getty Images）

安察洛堤在2003及2007年領AC米蘭贏得歐聯，而在2014年就率皇馬登頂，今次挑戰第4次封王。他說：「2014年那次，我們受傷患困擾，但仍能勝出。很理想地，今次我們沒有這方面的問題。」對於利物浦的傷兵問題，他好似答了句廢話，他說：「如果那些受傷的球員最終能比賽，就代表他們沒有受傷，因為你不能派受傷的球員踢這場比賽。」

安察洛堤在記者會上跟馬些路的一番對答十分有趣。（Getty Images）

安察洛堤與馬些路及泰拔高圖爾斯一起出席賽前記者會，有記者問他們能否透露正選陣容，馬些路應了「我知道」。安察洛堤見馬些路「太誠實」，怕他再被記者追問會漏口風，即搶先問他：「你知道了全部？」馬些路笑着答：「不是，我只是覺得自己知道。」安察洛堤面向記者，表明不會透露陣容，他說：「看看吧，我都還未告訴球員，所以我不能告訴你。」

安察洛堤去年執教皇馬前，在愛華頓教了兩個球季，如今在歐聯決賽遇上愛華頓的同市死敵利物浦。他說：「我知道愛華頓球迷一定撐我！我在愛華頓有很多美好的回憶，我知道他們一定支持我。」