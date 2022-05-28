歐聯決賽｜奧雲估波膽信利物浦捧盃　指出一位置博弈決定勝負

曾效利物浦及皇家馬德里的英格蘭名宿奧雲，預測這場歐聯決賽會由利物浦勝出，他更貼「波膽」，覺得利物浦可以有說服力地贏3：0或3：1。他表示利物浦的實力在皇馬之上，預計皇馬今仗會主守打反擊，他認為雲尼斯奧斯祖利亞會是皇馬最大的武器，他會把握阿歷山大阿諾特上前助攻後的空間。



42歲的奧雲出身利物浦青訓，於2004年離隊轉投皇馬。在今場歐聯決賽，他選擇站在利物浦的一邊，他說：「我覺得利物浦比皇馬強，可以擊敗他們，3：1或3：0是的預測。我認為利物浦可以合理地、並有說服力地取勝，因為他們是一支優秀的球隊，實力在皇馬之上。」

名宿齊集巴黎，準備周六晚睇波。（Twitter）

對於決賽的形勢，奧雲估計會是攻防戰，利物浦壓前主攻，皇馬縮後防守，減少穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼的進攻空間，同時依賴雲尼斯奧斯利用阿諾特身後的空間打反擊。他說：「我覺得利物浦會佔很多控球，因為皇馬想壓縮身後的空間，以防沙拿及文尼進襲。我認為皇馬會退得很深，鼓勵利物浦打高位，這樣就可以更有利反擊。」

奧雲認為，皇馬忌憚沙拿的速度及射術，今場會縮後防線。（Getty Images）

奧雲續說：「任何對手面對利物浦，都知道擊敗他們的方法，就是利用他們身後的空間。當阿諾特向前推進時，皇馬有雲尼斯奧斯，他有力在這個位置給予利物浦傷害。當然，隊隊都知道這樣做，隊隊都嘗試，但做不做到就是另一回事。」

奧雲準備決賽前的電視節目。（Twitter）

「毫無疑問，皇馬會針對利物浦的高位防線，留意阿諾特的壓前助攻，他們會將雲尼斯奧斯視為一種武器。我覺得安察洛堤一定會利用那個區域，雲尼斯奧斯會是關鍵之一。賓施馬當然狀態一流，但打反擊的話，雲尼斯奧斯的速度就很有用處。」

奧雲認為雲尼斯奧斯會是皇馬最大的武器。（Getty Images）

「利物浦的踢法會跟往常一樣，陣式類似，我覺得利物浦不會有驚喜，他們會按照平時的踢法應付，這樣做已經足夠贏得比賽。皇馬應該會更注重戰術部署，成為一支打反擊的球隊。」

「我認為如果利物浦控制得到賓施馬及雲尼斯奧斯，利物浦優秀球員的數量在皇馬之上。」奧雲認為，這支利物浦是史上最強的球隊之一，他續說：「如果利物浦贏了歐聯，今季就是三冠王，而且他們差點就四冠了。從來沒有一支球隊，尤其在英格蘭，未試過在一個球季入面表現如此出眾。這是我見過最強的利物浦，他們雖然一直都很強，但這支特別出色，還有一位傑出的領隊。」