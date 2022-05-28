歐聯決賽｜謝拉特拍片為利物浦打氣　預測賽果與奧雲英雄所見略同

利物浦「神奇隊長」謝拉特昨日抵達巴黎，準備觀看香港時間周六深夜3時舉行的歐聯決賽。他賽前自拍短片，為利物浦打氣，並預測今仗紅軍以2：0擊敗皇家馬德里捧盃。



現為阿士東維拉領隊的謝拉特，在2005年助利物浦擊敗AC米蘭捧歐聯。他昨日已抵巴黎，準備周六入場為利物浦打氣。

他昨日先到球場，並在短片中說：「你能夠感受得到這裏的氣氛。我希望利物浦好運，取得大家都渴望的結果。我都為比賽感到興奮，在球場外，球迷已經聚集。希望這會是一場精彩的比賽，我估利物浦贏2：0。」

A message from one of our European Cup winning captains 🏆🤩 pic.twitter.com/wUphNI1eDg — Liverpool FC (@LFC) May 27, 2022

奧雲估利物浦今場可以贏3：0或3：1，看來這兩位前紅軍球員都認為球隊可以贏得輕鬆，至少贏兩球差距。