羽毛球︱陳雨菲決勝局連贏5分逆轉韓國一姐　瞬間累癱在地︱有片

優霸盃世界羽毛球女子團體錦標賽周六（14日）上演決賽，由力爭衛冕的中國迎戰韓國。

其中首場女單對決，中國一姐陳雨菲面對韓國小將安洗瑩，在受傷兼落後的劣勢下奇跡反勝；雙方力戰至最後一刻，賽後累得同時跌倒在地，合演了一場經典之戰。



中韓對決首場女單賽事，中國派出東京奧運女單金牌得主陳雨菲，韓國則由世界排名第3、年僅20歲的安洗瑩上陣，這名小將在分組賽先後擊敗加拿大的李文珊、印度名將仙杜，四強再贏過「世界一姐」日本山口茜，實力不容忽視。

韓國一姐安洗瑩年僅20歲，卻已登上世界排名第三。（Badminton Photo）

雙方過去交手6次，陳雨菲全數勝出，惟安洗瑩首局先贏21：17。第二局安洗瑩一度領先，但之後被陳雨菲超前，陳贏21：15追平局數。來到決勝局，安洗瑩從4：4後便一直領先，最多拋離到13：5，但她打到抽筋，曾經要求暫停比賽治理；另一邊廂陳雨菲亦因腳傷，一度未能跨步救波，但經治療後再重返賽場。

陳雨菲在比賽中段一度因傷未能救波。（網上圖片）

然而陳雨菲頂住壓力及傷勢急起直追，在落後17：20下連救3個賽點（match point），並一口氣多贏兩分，以22：20戲劇性逆轉勝出，總局數贏2：1，幫中國總場數領先1：0。

值得一提，比賽來到最後一分時，兩人已經激戰1小時31分鐘，雙方在這分來回超過30板，多次飛身救波、移步、跳起及放網，最後數板基本上已累得「腳步浮浮」，姿勢已未能維持在最標準的水平，安洗瑩更不時出現停頓片刻、低頭抖氣的情況，看得出兩人只是用頑強的意志支撐着疲憊的身軀。

最終安洗瑩打出界，羽毛球落地一刻，陳雨菲跟安洗瑩都雙雙崩潰倒地、一齊抱頭，休息了良久才站起來握手離場。

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Chen Yu Fei saves 3️⃣ match points to give 🇨🇳 a 1️⃣-0️⃣ lead. Incredible 🤯



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陳雨菲賽後表示，團體賽令她有一定壓力，所以應對未及平時般自如，「對方打得很好，很穩定，我有點心急便出錯，不及她有耐性。」

她坦言最後階段只能跟不斷提醒自己，才能扭轉戰局，「雖然她看起來是抽筋，但其實場上每球她都救到。若我這時只想打死她，反而會失誤，所以告訴自己冷靜點、慢慢來，要相信自己。」

陳雨菲稱在比賽尾段不停提醒自己要冷靜面對。（Badminton Photo）

陳雨菲稱本來已忘掉傷處痛楚，但比賽完結後痛感又來襲，直言今場是生涯最瘋狂比賽的前三名，「（東京）奧運決賽（對戴資穎），比分雖然膠著，但起碼我一直領先，沒很大壓力，但今日一直落後，壓力會更大。」

兩人拼盡了全力，即使受傷、抽筋仍戰至最後一刻，展示出體育精神，現場觀眾都報以熱烈掌聲，有內地媒體形容，這場比賽足以成為羽壇經典一戰。