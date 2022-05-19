羽毛球・泰國賽｜遭中國對手連取9分 前球王桃田賢斗又首圈止步
撰文：葉詩敏
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羽毛球泰國公開賽在周二（17日）開打，世界排名第2的日本好手桃田賢斗今日在男單首輪登場，僅29分鐘便以直落兩局不敵世界排名36的中國選手趙俊鵬。
近況低沉的日本名將桃田賢斗，在3月德國公開賽「一輪遊」，以及全英公開賽8強出局，到了上月末的亞錦賽，再於首輪被淘汰出局。
今日轉戰BWF超級500系列泰國公開賽，這名日本「一哥」首輪面對世界排名低34位的中國球手趙俊鵬，首局桃田被對手打出一波12：1攻勢，單局僅得8分，以8：21先失一局。次局他亦明顯不在狀態，再遭對手以一波9：0壓制；29分鐘便以直落兩局8、21、11：21吞敗，無緣晉級。
27歲桃田在上月出戰亞錦賽前，曾在訪問中直言，看到網上留言指他已回不去2019年單季11冠的高峰狀態時，「看在眼裏會有點傷心」，他坦言希望能在勝仗中重拾自信，惟今在泰國賽仍未能擺脫頹勢，提前出局。
今屆泰國賽屢出現爆冷賽果，中單台北好手周天成亦於首輪敗予印尼的蘇加托（Tommy Sugiarto）；韓國「一姐」安洗瑩也在苦戰3局後，不敵世界排名22的丹麥女將基斯杜夫遜（Line Christophersen），首圈止步。
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