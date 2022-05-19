體育熱話｜中華台北名將穿中國隊服爭議　台擬增訂「黃郁婷條款」

中華台北短道速滑女將黃郁婷，在年初的北京冬奧因穿上中國隊服練習，言行引發一連串爭議，最終被體育署停止補助兩年的訓練與比賽經費。

據台媒指出，台灣教育部修正「代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案，若代表隊選手言行損及團體形象或榮譽，嚴重者將被取消代表資格。



黃郁婷年初出戰生涯第二屆冬奧，惟因在賽前穿上中國隊隊服練習，公開影片後引來各界批評，台灣政界甚至網民均批評她「政治敏感度不足」。

這還不止，她賽後聲稱在北京冬奧「感覺在主場作戰」，並稱讚冬奧的食物及設施，再被網民狠批。

黃郁婷穿上中國隊服練習惹爭議（圖），她在冬奧賽事前後一再出現爭議言行。（截圖）

黃郁婷完成冬奧賽事後，台灣行政院長蘇貞昌曾要求教育部、體育署針對該選手不當言行進行調查，並作適當處分。

當時體育署認為身為中華台北隊代表，一言一行本來就備受外界關注，黃在冬奧賽事前後一再出現爭議言行，不僅損害代表團形象，更有損台灣的榮譽與民眾情感，不符合政府補助經費培育選手的目的，決定停止補助兩年專案培訓與參賽經費。

曾為中華台北滾軸溜冰天后的黃郁婷受到台灣人民爭議。（Getty Images）

據悉，台灣教育部就黄郁婷一事，將修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，代表隊教練、選手於培訓或參賽期間，如發生不當行為，致損及團體形象或榮譽，違規嚴重者，將被取消其代表隊選手資格，且減少補助金額或停止補助1年至5年，教練亦同受榮譽條款之規範，台灣傳媒更因而稱此增訂條款為「黃郁婷條款」。