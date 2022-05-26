體育熱話｜跳高女神陸佳雯希臘封后　實力外貌兼備再次俘虜網民

來自上海的「跳高女神」陸佳雯於第12屆國際跳項大會以1.91米勇奪女子跳高冠軍，被內地網民熱捧仙氣出眾的她，繼去年的全運會後，再次成為網絡熱話。



第12屆國際跳項大會是世界田聯洲際巡迴賽之一，於希臘舉行，比賽項目包括跳高、跳遠、三級跳及撐竿跳。女子跳高共有12人參加，陸佳雯從1.75米起跳，並於1.75米、1.80米及1.84米皆一跳成功。

她以兩次試跳在1.88米過關後，比賽只剩5人對決；陸佳雯與立陶宛及瑞典選手鬥到最後，惟她們試跳1.94米皆三跳失敗，最終陸佳雯以1.91米與立陶宛選手並列冠軍。

上海跳高女將陸佳雯被視為新希望。（陸佳雯微博）

陸佳雯於希臘勇奪冠軍。（陸佳雯微博）

2002年8月19日出生的陸佳雯，去年於全運會跳出1.92米，代表上海奪金之餘，更創出近7年來中國最佳跳高成績，被視為中國新一代女子跳高希望。

但比起她賽場上的表現，她的外貌更吸引網民線視，一眾網民紛紛大讚皮膚白皙的她仙氣十足，而且1.82米的身高令她擁有一雙修長的美腿，去年全運會一役，堪稱驚艷田徑場，頓時成為網絡熱話。