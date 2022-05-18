體育熱話｜俄羅斯體操小將戰衣符號惹禍 遭重罰禁賽兼褫奪獎牌
撰文：高詩琦
出版：更新：
俄羅斯體操選手古勒克（Ivan Kuliak）在3月出戰世界盃多哈站時雖獲獎牌，惟因戰衣上展示被視為支持俄羅斯入侵烏克蘭的「Z」符號惹上麻煩，終遭判罰停賽兼取消獎牌資格。
體操倫理基金會（CEF）的紀律委員會裁定，古勒克將被禁止參加國際體操聯會（FIG）賽事12個月，亦必需歸還他在該場世界盃賽事獲得的銅牌。由於FIG本身已就俄羅斯籍運動員實施禁賽令，委員會在聲明中指出：「若對俄羅斯運動員的禁賽令在2023年5月17日仍然生效，（古勒克的）禁賽令會在有關措施取消後的6個月內持續生效。」
古勒克同時要歸還501.77美元獎金，及為紀律程序支付2007美元，他可在21日內上訴。
20歲的古勒克3月初出戰體操世界盃多哈站，其時俄羅斯已展開入侵烏克蘭，儘管國際體壇聯手杯葛俄羅斯賽事及運動員，但古勒克選擇以中立身份參賽。他最終於雙槓項目奪得銅牌，烏克蘭選手Illia Kovtun在同一項目奪金，兩人一同站上頒獎台。
然而，頒獎禮時，古勒克竟在戰衣的胸口位置貼上「Z」字符號，這個在俄文象徵勝利的符號，在俄羅斯攻打烏克蘭時常見於俄軍的戰車及武器上，不少普京支持者亦會使用這符號，因而被視為支持俄羅斯入侵烏克蘭的象徵；加上古勒克是跟烏克蘭選手一同獲獎，此舉被視為挑釁。
古勒克事後亦毫無悔意，曾在俄羅斯接受軍事訓練的他明言若再有機會，他會再做一次同樣行為：「我在我們的軍隊看過這符號、也了解符號的意義，這意味着『為了勝利』和『為了和平』。」
當時事件即惹來國際體操聯會（FIG）向體操倫理基金會（CEF）申訴，聽證會在3月28日舉行。當時俄羅斯體操隊總教練Valentina Rodionenko已指出，古勒克和其隊友或會遭禁賽一年，最終結果亦如其所料。
足球熱話︱細數球星怒斥隊友經典 C朗尼馬有份 堅尼得罪費格遜英超︱C朗無緣候選季度最佳球員 曼聯名宿代出頭：這對他不尊重陳婉婷領球隊成女子中超黑馬 細心舉動令球員直呼「恐怖」足球熱話｜傳中太靚忍不住？後衛突然前鋒上身 窩利抽入自己龍門足球熱話｜夏蘭特多蒙特告別戰後繼續狂歡 直落夜店消遣毫無架子英足總盃決賽｜紅軍球迷「幫襯」多 日本藥廠再撐利物浦捧盃足球熱話︱蘇寧話事人慶祝國際米蘭捧盃 被前中超江蘇隊狙擊討薪足球熱話︱阿古路絕殺慶祝雕像揭幕 相似度「媲美」C朗怪笑頭像英超熱話︱C朗借曼聯官網訪問露口風 暗示下季與坦赫格合作爭冠英超︱傳曼聯兩將操練起衝突隊友也驚愕 蘭歷克果斷下令一件事