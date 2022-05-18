體育熱話｜俄羅斯體操小將戰衣符號惹禍　遭重罰禁賽兼褫奪獎牌

俄羅斯體操選手古勒克（Ivan Kuliak）在3月出戰世界盃多哈站時雖獲獎牌，惟因戰衣上展示被視為支持俄羅斯入侵烏克蘭的「Z」符號惹上麻煩，終遭判罰停賽兼取消獎牌資格。



體操倫理基金會（CEF）的紀律委員會裁定，古勒克將被禁止參加國際體操聯會（FIG）賽事12個月，亦必需歸還他在該場世界盃賽事獲得的銅牌。由於FIG本身已就俄羅斯籍運動員實施禁賽令，委員會在聲明中指出：「若對俄羅斯運動員的禁賽令在2023年5月17日仍然生效，（古勒克的）禁賽令會在有關措施取消後的6個月內持續生效。」

古勒克同時要歸還501.77美元獎金，及為紀律程序支付2007美元，他可在21日內上訴。

古勒克在頒獎禮上，特別在心口貼上「Z」字。（Twitter）

20歲的古勒克3月初出戰體操世界盃多哈站，其時俄羅斯已展開入侵烏克蘭，儘管國際體壇聯手杯葛俄羅斯賽事及運動員，但古勒克選擇以中立身份參賽。他最終於雙槓項目奪得銅牌，烏克蘭選手Illia Kovtun在同一項目奪金，兩人一同站上頒獎台。

然而，頒獎禮時，古勒克竟在戰衣的胸口位置貼上「Z」字符號，這個在俄文象徵勝利的符號，在俄羅斯攻打烏克蘭時常見於俄軍的戰車及武器上，不少普京支持者亦會使用這符號，因而被視為支持俄羅斯入侵烏克蘭的象徵；加上古勒克是跟烏克蘭選手一同獲獎，此舉被視為挑釁。

當時同台的運動員包括金牌得主、烏克蘭的Illia Kovtun（中）。（Twitter）

古勒克事後亦毫無悔意，曾在俄羅斯接受軍事訓練的他明言若再有機會，他會再做一次同樣行為：「我在我們的軍隊看過這符號、也了解符號的意義，這意味着『為了勝利』和『為了和平』。」

當時事件即惹來國際體操聯會（FIG）向體操倫理基金會（CEF）申訴，聽證會在3月28日舉行。當時俄羅斯體操隊總教練Valentina Rodionenko已指出，古勒克和其隊友或會遭禁賽一年，最終結果亦如其所料。