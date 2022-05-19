體育熱話｜球迷索簽名驚爆休息室失竊　洋基潛力新秀竟偷裝備變賣

MLB洋基隊上周開除了2019年第3輪選入的新秀Jake Sanford，原因是他涉及偷竊與詐騙，被發現把隊友的球棒和手套放上網變賣。



美媒指出，24歲的Jake Sanford被洋基開除，是因為他一再地從休息室偷走隊友的裝備，如球棒與手套等物品，並放在網上轉賣。

洋基投手Robert Stock爆料指，有次一名球迷在賽後拿着他的球棒，問他能不能簽名，Stock很訝異地問對方怎麼會有他的球棒。該球迷竟回答，是其隊友拿來跟他換球員卡。

24歲的Jake Sanford因偷竊被開除。（網上圖片）

據悉，除了隊友的指控外，這位在2019年與洋基簽下近60萬美金（約470萬港元）合約的球手，也被指販賣合法或非法取得的裝備時，收了錢卻不出貨。

Jake Sanford不僅偷隊友的球棒和手套上網變賣，甚至成交後並未寄出商品。（網上圖片）

根據小聯盟的官方顯示，Sanford在美國時間5月12日已被洋基隊正式釋出，他在2019年加入小聯盟，2020年小聯盟賽季取消，他今年在小聯盟1A與高階1A合計101場賽事中，打出16支全壘打、打擊率.285，表現不俗。



Sanford曾在百大新秀排名24，如今卻因偷竊斷送前程。