諾定咸森林重返英超　曼聯借將占士加拿乘勢上位｜英冠附加賽

諾定咸森林23年來再戰英超！他們在周日的英冠附加賽決賽，以1：0擊敗哈特斯菲。森林今場贏波，表現最搶鏡的可能是21歲曼聯借將占士加拿（James Garner），他在中場的防守、傳球及創造力數據十分亮眼，而且正是他的威脅傳球導致對方後衛高維爾擺烏龍。來季曼聯中場人腳大變，說不定是他上位的時機！



占士加拿賽後分享在隊巴上的捧盃相。（Instagram）

這場溫布萊舉行的附加賽決賽，踢到43分鐘，占士加拿在左路放長傳入禁區，令到哈特斯菲後衛高維爾將皮球踢入自己龍門，這個入球最終令森林以1：0勝出，自98/99球季後再戰英超。森林上次踢英超時，占士加拿都還未出世。

在這場爭升班的決賽，占士加拿3次製造機會，9次在進攻三分一區域完成傳球，兩項數據皆為今仗森林隊中最高。據數據網站《Squawka》統計，他今場地面爭奪百分百成功，傳球成功率88%，只計上半場更高達97%。占士加拿全場64次觸球，4次搶截，2次傳中，2次攻門。英國《曼徹斯特晚報》的報道亦以「曼聯小將占士加拿閃耀溫布萊」為題。

【占士加拿精彩鏟截片段】

占士加拿今季被外借至森林，英冠44次上陣，攻入4球，並有8次助攻，是球隊升班的主要功臣。無論他下季重回曼聯，抑或續留森林，總之他已經證明了自己的能力足以立足英超。

曼聯今夏多名中場離隊，人腳大變，說不定是他上位的好時機。據英國《每日郵報》報道，曼聯新帥坦赫格會在季前集訓好好考察占士加拿，決定他的未來，而李斯特城、修咸頓及列斯聯都有意羅致他。