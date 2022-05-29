英超︱蘭歷克不留任曼聯當顧問　紅魔半季領隊生涯浪費人生

曼聯前任看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick），確認不會接受留隊兩年出任顧問，改為專注奧地利國家隊主帥的新工作，消息令人譁然。



蘭歷克在曼聯執教半季，創下球隊在英超歷來最低分。（Getty Images）

當曼聯去年12月辭退蘇斯克查，季中難以找到合適主帥人選時，管理層想出一個一石二鳥的方法——他們看中蘭歷克在紅牛體系的履歷，預備借助他在球圈的人脈和買人眼光，盡早為曼聯「改善體質」。於是想出先由他出任看守領隊半季，繼而才將他放到擅長的顧問位置上，一份半年看守領隊、加兩年顧問合約，就這樣誕生了。

可是他加盟後一切不似預期，曼聯一班球員明知蘭Sir留不長，傳聞對他的戰術和訓練方式均甚為不滿，「逼搶教父」不知是執教功力不足，或是職位並非擅長有志難伸，結果就是換來曼聯在英超以來最低分的一季，38戰過後累積58分，以第六名完季，歐聯席位撈不到，連歐霸席位也只是驚險保得住，十分尷尬。

曼聯今季表現一次又一次令人失望。（Getty Images）

曼聯將帥不和、球員間練習時動粗等負面新聞天天輪流上演，這半年來蘭歷克昔日在球壇辛苦累積的好名聲一下子消滅殆盡。新紅魔主帥坦赫格日前被問到蘭歷克的角色，僅稱「那是曼聯的決定」。

今天蘭Sir正式公布成為奧地利主帥，他確認不會擔任曼聯顧問的消息。曼聯官方聲明指，「經雙方協議，蘭歷克現在會專注他在奧地利國家隊領隊的新角色，因此不會擔任曼聯的顧問。」

新帥坦克格出任紅魔主帥第一天，奧脫福上空烏雲密佈。（Getty Images）

當天他上任，正是為未來兩年當上球會顧問、為球隊改革而來，如今承諾未被兌現，相當於過去半年無論曼聯和蘭Sir均白白浪費了半年光陰。

當然凡事有兩面，發現彼此不合，及早斬纜止蝕也未必是壞事。蘭歷克擔任看守領隊期間，屢次在記者會上表達對球員不滿，他預期中的轉會話事人角色，權力亦被足球總監梅圖牢牢掌握，一場辦公室政治，戰事未展開已陷入劣勢，拒絕繼續蹚渾水不失為明哲保身之道。