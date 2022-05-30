森林由護級逆襲升英超　神奇領隊難忘利物浦啟蒙歲月｜英冠附加賽

諾定咸森林重返英超，最大功臣肯定是今季中途接手的主帥史提夫古柏（Steve Cooper）。森林季初7戰得1分，彷彿直往英甲衝下去，但古柏領軍後，球隊成績反彈，最後升上英超，令人難以置信！古柏是英國球壇其中一位最具潛力的主帥，曾在利物浦青訓營耕耘，帶領英格蘭U17贏過世少盃，近年執教英冠球會，更連續3季打入附加賽爭升班，到今年如願登上頂級聯賽。



諾定咸森林重返英超 曼聯借將占士加拿乘勢上位｜英冠附加賽

諾定咸森林一球險勝哈特斯菲 相隔逾廿載重返英超

森林球迷高舉古柏的紙牌。（Getty Images）

去年9月，森林危在旦夕，頭7場聯賽只得1分，是他們108年歷史以來最差的開季成績，領隊曉頓下台。那時候，大家以為森林今季都是以護級為任務，能留在英冠已是最大的成功。然而，古柏神奇地令森林脫胎換骨，不但遠離降班區，升上上游，更一度有力挑戰頭兩名的直接升班資格。最後，森林以第4名完成，打入附加賽，贏出這場價值1.7億鎊的決賽，升上英超。

古柏今季帶森林打入足總盃8強，惜以一球之差不敵利物浦。（Getty Images）

42歲的古柏是英國球壇新一代領隊的代表之一，他沒有像謝拉特、林柏特那樣亮麗的球員生涯，他年輕時在威爾斯聯賽打滾，早早就兼任教練，並去考取牌照。由1998到2008年，他在域斯咸當了10年青年軍教練；27歲時，他考取了最高級的歐洲足協職業牌照（UEFA Pro Licence），是其中一位最年輕考得這個資格的教練。

古柏教練生涯甚至是人生的轉捩點是2008年，他獲利物浦聘用，由低做起，先教U12梯隊，接着一步步升職，任教U18，直至2013年離任；任內，他培養了史達寧、阿歷山大阿諾特及活特本等球員。

「我在利物浦度過5年最好的時光，現在回望過去，那是我人生中重要的經歷。」古柏在3月的訪問中說：「你總是要為工作的機構竭盡全力，而不是為了個人從中獲得什麼。不過，當我離開利物浦時，比起我當初加入時，成為了一個更好的教練。」

古柏表示，在利物浦擔任青年軍教練時，遇上影響他執教生涯最重要的人，就是西班牙教練施古拉（José Segura）。施古拉在2009至2012年擔任利物浦的青訓技術經理，之前教過奧林比亞高斯及巴塞隆拿B隊；當他離開利物浦後，成為巴塞的青訓主管，並曾任巴塞的足球總經理。對古柏而說，施古拉簡直是他的啟蒙恩師。

古柏說：「施古拉在過去及現在都對我有很大影響，我現在還有找他聊天討論。他幫我去了解究竟比賽可以怎樣踢，如果按這種方法踢需要什麼。不只是比賽，還有訓練的方法，你怎樣去幫球員做好準備去踢出你想要的足球。他教曉我背後的理論，以及怎樣做到這一切。」

古柏執教生涯由低做起，由青年軍教起，到國家隊小國腳，再接掌球會。（Getty Images）

古柏續說：「施古拉給我最重要的訊息是，你一定要清楚知道，你想球隊踢成什麼樣。這個也是我現在引以自豪的地方，我明確知道球隊何時是做得對，以及希望他們前進的目標。施古拉引領我到一條完全不同的道路。做教練最重要找到自己的風格，還有信念。因為到最後，你是希望球隊可以反映出你的理念。」

在2017年，他為英格蘭贏得U17世界盃冠軍。（Getty Images）

憑多年的青年軍執教管理經驗，他在2014年獲英格蘭足總青睞，上任英格蘭U16主帥，接着再教U17，代表作是在2017年領菲爾科頓、查頓辛祖、干拿加歷本、赫臣奧杜爾及伊美路維等，贏得U17世界盃。

在青年組別取得成功後，古柏開始執教球會，他在2019年接手英冠的史雲斯，首季即領球隊打入附加賽爭升班，可惜在準決賽止步。古柏及史雲斯在20/21球季再接再厲，又入附加賽，但在決賽落敗。古柏離開史雲斯不久，便在今季初接掌森林，幫球隊逆轉形勢，他個人連續3屆參加英冠附加賽，經過兩次鎩羽而歸，今次古柏終於升上英超。