英冠｜諾定咸森林球迷闖球場慶祝 對手球員慘遭頭槌施襲重創
撰文：高詩琦
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諾定咸森林在英冠的升班附加賽擊敗錫菲聯，晉身決賽，大批森林球迷闖入場內慶祝，卻有人趁機向對手球員施暴，令兩間球會都大為震怒。
諾定咸森林和錫菲聯踢到互射12碼，森林終以3：2獲勝，大批球迷衝入球場內慶祝。然而從網上流傳的影片可見，當錫菲聯前鋒比利沙柏（Billy Sharp）在邊線外鼓掌之時，一名黃衣球迷突然跑向他、向其頭部施以頭槌攻擊，夏柏隨即倒地，而肇事者則立刻逃走。
Forest fan headbutts Sheffield United’s billy sharp pic.twitter.com/vQ98GP4YNu— Football Fights (@footbalIfights) May 17, 2022
沙柏在2012/13球季曾以外借身份效力諾定咸森林，事件發生後，兩間球會都大為震怒，當中森林發聲明道：「對於曾效力森林的比利夏柏在我們的主場遇襲，球會大感震怒。我們會與有關機構合作去找出施暴的人士，讓他承擔罪責，當中包括諾定咸森林施行的終身禁賽。我們同時想向夏柏和錫菲聯道歉。」
錫菲聯主帥赫京保頓（Paul Heckingbottom）賽後怒道：「這是一宗襲擊，我們有個球員遇襲了，他受驚了、也流血了、更加憤怒。凶徒必定要坐牢。球迷常將很多東西掉進球場內，威脅到球員的健康和安全，但有關當局從未採取行動。今次他們一定要做些什麼。」他續指，球員們到場只想集中踢好比賽，「然後他們卻遭如此的暴行，這太失控了，錯得太徹底了。」英媒報道指，夏柏的傷口需要縫針處理。
諾定咸警方迅速採取行動，今日已拘捕一名涉案男子。
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