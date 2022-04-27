歐聯︱艾馬利的英超回收軍　英冠球員撐起維拉利爾再做歐戰奇兵

歐聯準決賽今晚展開，4強分子之中以「黃色潛艇」維拉利爾，最令人又驚奇又驚喜。

西甲的維拉利爾當年由一眾充滿「球味」的南美球員為骨幹，打出驚喜。相隔16年，南美元素略減，在艾馬利麾下，變成英超失意兵的重生福地。



歐聯本屆四強，排名不分先後，維拉利爾、皇家馬德里、曼城、利物浦。球迷心中，自有先後。

維拉利爾上次打入歐聯準決賽，蘇連（前左一）、科蘭（前左二）、列基美（後右二）等在陣中。（Getty Images）

維拉利爾去季歐霸擊敗曼聯奪冠，直入今季歐聯分組賽，正巧與曼聯同處F組，雙雙攜手出線，「黃潛」先後氣走意甲班霸祖雲達斯及前屆冠軍拜仁慕尼黑，連過兩關晉身4強。

8強對拜仁首回合，今季加盟的丹祖馬早早開記錄，為維拉利爾先下一城。（Getty Images）

「黃潛」去季由艾馬利接手，這位主帥在阿仙奴失意後再執教鞭，羅致球員時不乏英超經驗，包括借用熱刺後衛祖安科夫，季中從該季降回英冠的屈福特購入伊天卡普爾，還有效力阿仙奴多年的華倫西亞中場高基連。

伊天卡普爾（左）與丹祖馬（右）去季尚在英冠打滾，今季立足於歐聯淘汰賽。（Getty Images）

歐聯四強 利物浦對維拉利爾



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上述三人在英超的成績，難言令人滿意，卻紛紛在艾馬利麾下找到重生機會。卡普爾與高基連輪流擔任防守中場，在熱刺欠缺機會的科夫盡現其出擊能力，進一步成為阿根廷國家隊常規戰力。來到今季，維拉利爾再次在英格蘭聯賽發挖出寶藏。

艾馬利在阿仙奴日子短暫，得到歐霸亞軍後未夠一季就被解僱。來到維拉利爾，展現功力。（Getty Images）

荷蘭前鋒丹祖馬哥爾尼維特（Arnaut Danjuma）前季加盟般尼茅夫時，在英超比賽期間受重傷，次季隨隊降班才展現威力，在頻密兼硬朗的英冠聯賽射入15球，成為該季英冠最出色球員之一。

今季首征西甲，丹祖馬已成為隊內首席射手，西甲及歐聯分別射入10球及6球。此外，兩名來自熱刺的球員，免費加盟的奧里亞，及冬窗借用的盧施素，均迅速融入隊中。

盧施素在熱刺表現平平，借用到維拉利爾迅速再現光芒。（Getty Images）

能夠「玻璃變鑽石」，善用多名具英超經驗的戰將，配入西班牙土炮，艾馬利的功力可見一斑。丹祖馬加盟後如魚得水，大讚艾馬利如何讓他進步，「不斷討論我在場上的舉動，觀看無數影像。他尤其指出我的走動方式，我才理解自己很多時候陷自己於困境」。

準決賽對手利物浦的領隊高普形容艾馬利是「盃賽之王」，成績超乎想像。慣看英超的球迷，甚至熱刺球迷，看見這個陣容征戰歐聯準決賽，應有同樣感覺。

2006年歐聯準決賽次回合，列基美在90分鐘的12碼宴客，未能帶維拉利爾進入加時。（Getty Images）

維拉利爾在2006年殺入歐聯準決賽，當時有譽為「球壇最後一個古典中場」的阿根廷發電機列基美，加上科蘭、蘇連，入籍西班牙的巴西中場馬高辛拿等，一班南美球星照耀下，說得上是黃潛歷來最強陣容。

他們在分組賽力壓賓菲加、里爾和曼聯，以首名出線。淘汰賽階段，先後以作客入球力壓格拉斯哥流浪和國際米蘭闖4強。準決賽首回合作客阿仙奴落後0：1，次回合在主場踏入補時獲得12碼，但列基美主射被列文救出，結果互交白卷而被淘汰。16年過去，艾馬利以原有班底加上一批英超、英冠失意兵，砌出一支「蔗渣價錢，踢出燒鵝味道」的團隊，這支新一代黃潛，說不定為晉級決賽大熱門利物浦帶來意想不到的麻煩。