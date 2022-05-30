體育熱話｜「二刀流」偶像職業摔角出道一年 豪言誓奪王者寶座
撰文：葉詩敏
出版：更新：
去年5月在日本女子職業摔角出道的SKE48現役成員荒井優希，周六（29日）出戰「TJPW SPRING TOUR 2022」摔角賽，挑戰公主盃王者中島翔子失敗。
荒井優希曾在2018年沿用她在AKB48 摔角日劇「豆腐職業摔角」（豆腐プロレス）的角色名稱、「泡沫荒井」參加愛知縣體育館的賽事。雖然來自走可愛路線的偶像組合，荒井其實已奪得過職業摔角團體DDT所管理的「Ironman Heavymetal級王座」，甚至以華麗的「腳跟落下」攻擊在摔角界成名，她在去年5月4日正式出道。
今場「TJPW SPRING TOUR 2022」摔角賽，10名選手分成紅藍兩組、5X5作賽，荒井優希抽籤抽中與「公主盃」冠軍中島翔子對戰。
面對2013年出道的中島翔子，荒井甫開賽已積極進攻，以手㬹連打、膝部飛身踢（Dropkick），但中島施以蝶式固定（Butterfly Lock）反擊。
荒井其後更使出必殺技「Finally」（腳跟落下），中島成功閃避後，以飛踢、北極之光後抱摔（Northern Lights Suplex）連波攻擊，最終荒井優希無力破解吞下敗仗。
雖然打出精彩一仗，敗予王者中島翔子的荒井在賽後坦言：「能與冠軍選手的對戰機會不多，是非常珍貴的時間，雖然今場落敗，但近來與戰友一起努力，大家都志氣高昂，希望我們有天能贏過前輩們。」
セミファイナル 5vs5シングルマッチ— 東京女子プロレス (@tjpw2013) May 29, 2022
中島翔子 vs 荒井優希#tjpw#wrestleUNIVERSE #SKE48 pic.twitter.com/nFOOXTIHBV
體育熱話｜「體操精靈」孫延在生日宣布婚訊 那個幸運男人是誰？體育熱話｜中國羽毛球隊外訓經費告急 網民：國足應該讓出經費體育熱話｜谷愛凌亮相康城影展 化身紅蝶仙子風頭不輸國際影星體育熱話｜跳高女神陸佳雯希臘封后 實力外貌兼備再次俘虜網民體育熱話｜谷愛凌入選《時代》百大影響力人物 彭帥拿度同上榜體育熱話｜金髮「超級丹」業餘賽征服觀眾 退役後仍堅持每日訓練體育熱話｜牙買加「閃電」保特不落人後 生仔速度也異於常人體育熱話｜球迷索簽名驚爆休息室失竊 洋基潛力新秀竟偷裝備變賣體育熱話｜中華台北名將穿中國隊服爭議 台擬增訂「黃郁婷條款」