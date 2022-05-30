體育熱話｜「二刀流」偶像職業摔角出道一年　豪言誓奪王者寶座

去年5月在日本女子職業摔角出道的SKE48現役成員荒井優希，周六（29日）出戰「TJPW SPRING TOUR 2022」摔角賽，挑戰公主盃王者中島翔子失敗。



荒井優希曾在2018年沿用她在AKB48 摔角日劇「豆腐職業摔角」（豆腐プロレス）的角色名稱、「泡沫荒井」參加愛知縣體育館的賽事。雖然來自走可愛路線的偶像組合，荒井其實已奪得過職業摔角團體DDT所管理的「Ironman Heavymetal級王座」，甚至以華麗的「腳跟落下」攻擊在摔角界成名，她在去年5月4日正式出道。

荒井優希（第一排中）除是SKE48現役成員外，還參戰職業摔角賽。（Twitter）

荒井優希以華麗的「腳跟落下」攻擊在摔角界成名。（Twitter）

今場「TJPW SPRING TOUR 2022」摔角賽，10名選手分成紅藍兩組、5X5作賽，荒井優希抽籤抽中與「公主盃」冠軍中島翔子對戰。

面對2013年出道的中島翔子，荒井甫開賽已積極進攻，以手㬹連打、膝部飛身踢（Dropkick），但中島施以蝶式固定（Butterfly Lock）反擊。

荒井優希（左）上場奮身作戰，拋開偶像形象。（Twitter）

荒井其後更使出必殺技「Finally」（腳跟落下），中島成功閃避後，以飛踢、北極之光後抱摔（Northern Lights Suplex）連波攻擊，最終荒井優希無力破解吞下敗仗。

荒井優希力戰下仍敗予前輩中島翔子。（Twitter）

雖然打出精彩一仗，敗予王者中島翔子的荒井在賽後坦言：「能與冠軍選手的對戰機會不多，是非常珍貴的時間，雖然今場落敗，但近來與戰友一起努力，大家都志氣高昂，希望我們有天能贏過前輩們。」