法甲｜PSG暑假訪日本踢3場友賽 講明三大球星隨隊
撰文：顏銘輝
出版：更新：
巴黎聖日耳門宣布，今夏將訪問日本，與日職球會踢3場友賽。同意續約留隊的基利安巴比，將會跟美斯及尼馬一同出訪日本。
PSG今夏的日本之旅會踢3場比賽，先在7月20日於東京國家體育場對川崎前鋒，接着在7月23日到琦玉體育場鬥浦和紅鑽，最後在7月25日到大阪對大阪飛腳。
PSG在聲明中點名，麥巴比、美斯、尼馬及基安盧基當拿隆馬都會隨隊，與日本的球迷見面。除了3場比賽外，PSG還會安排公開操練，讓球迷近距離觀看球員。在日本之旅，PSG將到訪位於東京的球會商店及咖啡室，並發布新球季的作客球衣。
麥巴比說：「我有幸已經去過這個國家，這是一個美妙的國度，球隊一定會喜歡，而且這是一個好機會，讓我們跟日本喜歡足球的支持者見面，好好了解他們。」
美斯則說：「我之前去過日本幾次，但離我上次訪日已經有一段時間。不過，每次到日本，也是難忘的體驗。這是一個讓我們與當地球迷交流的機會，迫不及待想快點去，讓我們為新球季做好準備。」
西甲｜巴塞主席譏PSG球員是奴隸 稱難接收尼馬：「除非是免費」法甲｜麥巴比的皇馬夢永不完結 自由身留效PSG冀「報效祖國」法甲｜PSG開啟麥巴比新時代 計劃清走高薪尼馬 招本土球星加盟法甲｜麥巴比發文解釋留PSG原因 感激皇馬更像派「好人卡」01球評︱PSG傾盡所有留住麥巴比 不是瘋了而是卡塔爾面子工程麥巴比風波未落幕 西甲惱羞成怒指PSG禍害足球 稱告上歐盟法甲｜麥巴比續約PSG後 傳親自換掉體育總監 普捷天奴同遭厄運足球轉會｜夢想定權力？PSG開瘋狂條款留麥巴比 皇馬擔心佢轉軚