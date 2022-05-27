法甲｜PSG暑假訪日本踢3場友賽　講明三大球星隨隊

巴黎聖日耳門宣布，今夏將訪問日本，與日職球會踢3場友賽。同意續約留隊的基利安巴比，將會跟美斯及尼馬一同出訪日本。



PSG今夏的日本之旅會踢3場比賽，先在7月20日於東京國家體育場對川崎前鋒，接着在7月23日到琦玉體育場鬥浦和紅鑽，最後在7月25日到大阪對大阪飛腳。

PSG在聲明中點名，麥巴比、美斯、尼馬及基安盧基當拿隆馬都會隨隊，與日本的球迷見面。除了3場比賽外，PSG還會安排公開操練，讓球迷近距離觀看球員。在日本之旅，PSG將到訪位於東京的球會商店及咖啡室，並發布新球季的作客球衣。

麥巴比說：「我有幸已經去過這個國家，這是一個美妙的國度，球隊一定會喜歡，而且這是一個好機會，讓我們跟日本喜歡足球的支持者見面，好好了解他們。」

美斯則說：「我之前去過日本幾次，但離我上次訪日已經有一段時間。不過，每次到日本，也是難忘的體驗。這是一個讓我們與當地球迷交流的機會，迫不及待想快點去，讓我們為新球季做好準備。」